Toidutootjad soovivad riigi abi hinnatõusu leevendamisel

Järsu hinnatõusu tõttu on toidutööstus raskesse seisu sattunud. Viimase kahe raske aastaga on sektori käive langenud üle 40 protsendi. Toiduainetööstused soovivad, et riik suurendaks hinnatõusu leevendusmeetmeid, vastasel juhul lähevad toiduained kauplustes peatselt tublisti kallimaks või väiksemad tootjad pankrotti.

Toiduainete keskmised hinnad on kauplustes püsinud 10 aastat ühel tasemel, sest tugev konkurents pole lubanud seda muuta. Kuid tänavu on toiduainetööstuse jaoks muutnud kõik tootmissisendid oluliselt kallimaks. Teravilja hind on tõusnud 40 protsenti, järsult on suurenenud ka mootorikütuse ja energiakandjate hinnad.

"Gaasi hind on põhimõtteliselt kahekordistunud, elektrihinnad viiendiku võrra kallimad, tööjõukulud pagaritööstuses Eestis olid ligi 14 protsenti kallimad. See surve on iga kandi pealt meeletu. Väga raske on, kindlasti on paraku hinnatõusud ees ootamas," lausus Fazer Bakery juht Anne Mere.

Eesti suurim toidutööstus, Rakvere Lihakombinaadi ja Talleggi omanik HKScan Estonia, on juba osa hindu kõrgemale tõstnud.

"Liha hinna tõus on olnud suhteliselt tagasihoidlik, sest liha on maailmaturu hinnaga väga tugevasti seotud, meil on Saksa turu hind, mis määrab sealiha hinna. Samas rohkem väärindatud tooted, nendes on neid hinnatõuse olnud. Hinnatõusu surve on jätkuv, kuna keegi ei ennustanud sellist kulude tõusu isegi juuni-juulikuus. Väljamüügi hind on ainus koht, kus me saame oma kulusid katta, ega meil ühtegi teist allikat ei ole. Me oleme suur ettevõte, meil riiklike toetusi ei ole," rääkis HKScan Baltikumi ärikontroller Markus Kirsberg.

Kirsberg ütles, et kui lahendusi ei leita, võivad väiksemad ettevõtted ka pankrotistuda. Riik on küll pakkunud välja elektri võrgutasude ja aktsiiside soodustuse, kuid toidutootjate hinnangul sellest ei piisa.

Tootjaid ühendav toiduliit teeb peatselt valitsusele pöördumise, milles pakub välja meetmeid, mis võiksid hinnatõusu sektoris leevendada.

"Alandada võrgutasu, vaadata ümber gaasiintensiivsete ettevõtete definitsioon, et sinna alla kuuluksid suurimad gaasitarbijad. Euroopa Liit annab seal võimalusi, see on puhtalt tahte küsimus ja kindlasti otsustamise küsimus. Ikkagi tuleks mõelda ka riigi poolt laenuleevendusmeetmetele, et kriisiolukorras ettevõtteid aidata. Näiteks läbi KredeExi," lausus toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Valitsus otsustas paari aasta eest alandada 21 gaasimahuka ettevõtte aktsiisimäära, et nende konkurentsivõimet parandada. Suurim toiduettevõte toona nendele soodustingimustele ei vastanud, nentis Kirsberg.