Prantsusmaa esitas uue eelnõu sotsiaalmeedia keelustamiseks lastele

Prantsusmaa konstitutsiooninõukogu tühistas augusti keskel varasemad õigusaktid, leides, et osa neist riivas põhjendamatult asjaomaste isikute sõnavabadust.

"Pärast põhjalikku tehnilist tööd teavitab valitsus täna uuest eelnõust Euroopa Komisjoni," kirjutas Macron sotsiaalmeediaplatvormil X.

Teavitamine on oluline samm, kuna see tagab seadusandluse vastavuse Euroopa Liidu õigusele.

Macron on seadnud laste ja teismeliste sotsiaalmeedia kasutamise keelustamise üheks oma peamiseks prioriteediks ning loodab, et toimiv keeld jõustub enne tema ametist lahkumist järgmisel aastal.

Ta on kutsunud üles võtma sarnast seadusandlust vastu kogu Euroopa Liidus.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen peaks sel nädalal Brüsselis peetavas kõnes käsitlema võimalikku üleeuroopalist sotsiaalmeedia keeldu lastele.

Üha enam riike astub samme sotsiaalmeediale juurdepääsu piiramiseks seoses sagenevate hoiatustega selle kahjuliku mõju kohta lastele.