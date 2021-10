EKRE-st Tallinna volikokku valitu lahkus meeleavalduse tõttu erakonnast

Remmak-Grassmann kirjutab pühapäeval sotsiaalmeediasse tehtud postituses, et tema arusaam poliitikast ei lange enam kokku EKRE omaga.

"Eilne meeleavaldus Vabaduse väljakul olukorras, kus plaaniline ravi peatatakse, kus arstid, õed ja hooldajad teevad üliinimlikke pingutusi ning võitlus käib inimelude nimel, ei luba mul enam vaikida ega jääda passiivseks kõrvaltvaatajaks. Mul on piinlik ja kahju, et inimeste tervis ja sissetulek, hirmud ning pettumused on seatud niivõrd küüniliselt valimisvankri ette. Seda aga paraku eile kõige ehedamalt nägime," kirjutab ta.

"EKRE juhtide juba pikemat aega tehtavad üleskutsed eirata reaalsust, eirata selle viiruse ohtlikkust ning püüdlusi sellega võitlemisel, on vastutustundetud. Ma ei soovi suletud Tallinnat ega Eestit, veel vähem aga kaotatud elusid ning murest murtud peresid. Mul on raske uskuda, et keegi võiks sellist asja tahta, kuid just sel teekonnal on mu endine koduerakond liikumas. Ma ei tea ega mõista, miks…," lisab ta.

Remmak-Grassmann otsustas aga jääda Tallinna linnavolikokku. "Ma ei soovi, et (Pirita) linnaosa kaotaks volikogus ühe mandaadi ning ma ei taha, et volikogu koht läheks erakonnale, mis ei jaga neid väärtusi, mida mind toetanud piritalased õigeks peavad," selgitas ta.

Teinegi EKRE liige, Urmas Simon teatas pühapäeval sotsiaalmeedias, et lahkus meeleavalduse tõttu EKRE ridadest.

"Viimaseks piisaks selles karikas sai eilne meeleavaldus, kus erakonna esimees avalikult nõuab demokraatlikult valitud valitsuse mahavõtmist. Kuidas, kas see oli kutse revolutsioonile või vägivallale valitsuse kukutamiseks? Nii palju peaks ikka taipu olema, et avalikult rahva ees valitsust maha karjudes valitsus tagasi ei astu ja midagi ei muutu, kui see ei ole just kutse Toompeale marssimiseks ja riigipöörde korraldamiseks. Minu meelest on siin kuriteo tunnused riigivastases tegevuses," kirjutab ta.

24. oktoobri seisuga kuulub EKRE-sse 10 039 inimest.