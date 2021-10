Fotod: piirangute vastane meeleavaldus Vabaduse väljakul

Varro Vooglaid ütles meeleavalduse alguses rahvale, et meeleavaldusele ei ole kogunenud vaktsineerimise vastased, vaid vaktsineerimise vabaduse pooldajad.

Vooglaiu sõnul on meeleavalduse eesmärk, et valitsus lõpetaks Eestis "sundvaktsineerimise", "vaktsiinipassidega ühiskonna lõhestamise" ja laste koroonaviiruse vastu vaktsineerimise. Vooglaiu sõnul on Eestis kehtestatud apartheidi režiim.

Vooglaid kutsus rahvast üles massilisele kodanikuallumatusele. Tema sõnul ei ole valitsuse kehtestatud koroonapiirangud põhiseaduspärased.

Meeleavalduse avas laulja Tõnis Mägi lauluga "Koit".

Inimeste käes võis tuvastada näiteks loosungeid kirjaga "Ei dikatuurile", "Nõuame vaktsineerimisvabadust", "Stop Kaja Kallas", "Mitu vaktsiinisurma on OK?" ja "Hoia Jumal Eestit".

Mitme meeleavaldaja seljas võis näha EKRE sümboolikaga riideesemeid. Samuti lehvitatakse EKRE ja EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus lippe. Kohal on ka EKRE esimees Martin Helme, kes esines ka kõnega ja skandeeris "maha Kaja Kallase valitsus". Samuti võtsid meeleavaldusest osa aseesimees Mart Helme ning EKRE-e kuuluvad Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison ja riigikogu liige Ruuben Kaalep.

Kohal on ka omakaitse grupeeringu Odini sõdalased liikmed.

Varro Vooglaid viib meeleavalduse raames läbi ka rahalise korjanduse. See aitab tema sõnul meeleavalduse korralduslikke kulusid katta.