Ungari parlamendivalimistel üritatakse kukutada peaminister Orbanit

2010. aastal võimule tulnud Orban süüdistas kampaania avaüritusel Brüsselit ja Washingtoni Ungari siseasjadesse sekkumises. Orban süüdistas ka George Sorost vastaspoole rahastamises. Aprillikuistel valimistel on ta vastamisi 49-aastase Marki-Zayga, kes on võidu korral lubanud luua uue põhiseaduse, võidelda korruptsiooniga ja viia riigi eurotsooni.

"Meie jaoks on täieliku ühtsuse vaimus järgmise aasta aprillini jäänud vaid üks küsimus: Fidesz või mitte Fidesz," ütles Marki-Zay.

"Brüssel räägib meiega ja kohtleb meid nagu ka poolakaid kui vaenlasi. Meil on nagu deja-vu tunne, selline Brežnevi doktriini õhustik, mis levib Euroopas. Neil seal Brüsselis oleks aeg mõista, et isegi kommunistid ei suutnud meid võita. Me oleme liiv masinavärgis, pulk hammasrataste vahel," lausus Orban.