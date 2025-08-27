X!

Trump ründas Sorost

George Soros (vasakul) ja Donald Trump.
George Soros (vasakul) ja Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et miljardärist finantsist ja Demokraatliku Partei suurannetajale George Sorosele ja tema pojale tuleks esitada süüdistus väljapressimist ja korruptsiooni käsitleva seaduse (RICO) alusel, kuid ei esitanud oma väidete toetuseks mingeid tõendeid.

"George Sorost ja tema imelist radikaalvasakpoolset poega tuleks süüdistada RICO alusel vägivaldsete protestide ja paljude muude sündmuste toetamise eest kõikjal Ameerika Ühendriikides," kirjutas Trump sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social tehtud postituses. "See hõlmab ka tema hullumeelseid lääneranniku sõpru. Olge ettevaatlikud, me jälgime teid!" lisas president.

Trump ei esitanud oma süüdistuste toetuseks tõendeid Sorose ega tema poja väärtegude kohta.

Trump on alustanud ähvarduste ja kohtuasjade kampaaniat oma poliitiliste vastaste, uudisteorganisatsioonide ja advokaadibüroode vastu, kasutades kohtuvaidluste, täidesaatva võimu ja oma mõjuvõimu kombinatsiooni, mida tema liitlased kirjeldavad kui püüet võtta võimukad vastutusele ja vastased nimetavad rünnakuks teisitimõtlejate vastu, märkis uudisteagentuur Reuters.

Holokausti üle elanud Ungari päritolu 95-aastast Sorost on Trump ja tema konservatiivne toetajaskond pikka aega kaabakaks pidanud, lisas uudistekanal. Tema heategevusorganisatsioon Open Society Foundations (Avatud Ühiskonna Fond) on üks maailma suurimaid selliste algatuste rahastajaid nagu inimõigused, valitsuse läbipaistvus, rahvatervis ja haridus. Sama võrgustiku toel moodustati 1990. aastal ka Avatud Eesti fond.

Avatud Ühiskonna Fondide pressiesindaja mõistis Trumpi kommentaarid hukka.

"Need süüdistused on ennekuulmatud ja valed. Avatud Ühiskonna Fondid ei toeta ega rahasta vägivaldseid proteste," ütles pressiesindaja. "Meie missioon on edendada inimõigusi, õiglust ja demokraatlikke põhimõtteid nii kodus kui ka kogu maailmas."

Trump on kutsunud üles uurima ka oma eelmise valitsuse riikliku julgeoleku nõunikku John Boltonit, kes läks Trumpiga tülli pärast Valgest Majast lahkumist ja on olnud tema järjekindel kriitik.

FBI agendid otsisid Boltoni kodu reedel läbi riikliku julgeoleku uurimise osana, teatas asjaga tuttav allikas. Trump on taaselustanud rünnakud teiste endiste liitlaste vastu, pakkudes hiljuti välja, et prokurörid peaksid taasavama 2013. aasta nn Bridgegate'i juhtumi, mis hõlmas New Jersey endist kuberneri Chris Christie'd, kes on nüüd presidendi häälekas kriitik.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

