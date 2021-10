Viljandis on uus koalitsioon kokku lepitud

Initsiatiivi Viljandis koalitsiooni moodustamiseks võttis enda kätte valimisliit Südamega Viljandis, mille esinumber ja linnapeakandidaat on Helmen Kütt. Kui valimisliidu, Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon sünnib, on neil 27-liikmelises volikogus 17 kohta.

Tänaseks on juba suurem osa teemavaldkondi kokku lepitud.

"Oleme kokku leppinud lasteaia kohatasude langetamises. Samamoodi oleme pikalt rääkinud kaasamise platvormist ehk oleme loomas hea kaasamise juhendit linnajuhtidele. Ja samamoodi oleme arutanud selle üle, et linnavalitsuse liikmetel, kes on lisaks abilinnapeadele ja linnapeale linnavalitsuses, oleksid ülesanded mõnevõrra suuremad linnaosade arengu eest vastutamisel," rääkis Juhan-Mart Salumäe valimisliidust Südamega Viljandis.

"Mul puudub kogemus valimisliiduga koostööst, aga isiklikul tasemel me ju tunneme teineteist pikalt ja ma ei näe ühtegi ületamatut probleemi," märkis Madis Timpson Reformierakonnast.

Kuigi erakond Isamaa kogus Viljandis poole rohkem hääli kui Keskerakond, teda siiski koalitsioonikõnelustele ei kaasatud. Ja põhjus võib peituda Jaak Joala mälestusmärgis. Uus koalitsioon lubab Viljandi ausambakriisi kiiresti ära lõpetada.

"Kui Jaak Joala kaubamärgi omanik jääb enda seisukoha juurde, siis niimoodi see kast ja kuju seal seisma jääda ei saa," ütles Salumäe, ja lisas, et kohtusse siiski minna ei kavatseta.

Kui enne valimisi lubas Helmen Kütt, et on valmis riigikogust ära tulema ja hakkama Viljandi linnapeaks, siis nüüd kinnitas ta, et valimisliidu peamine eesmärk on mitte jääda opositsiooni. Kes saab linnapeaks ja volikogu esimeheks, pole tema sõnul veel kokku lepitud.