Los Angelese kohtunik lõpetas Britney Spearsi vastuolulise eestkoste

Los Angelese kohtunik lõpetas reedel poplaulja Britney Spearsi vastuolulise eestkoste, mis oli viimased 13 aastat hoidnud tema elu kontrolli all, ja andis talle tagasi vabaduse koos õigusega mitu miljonit dollarit maksva kinnisvara üle.

Eestkoste andis Spearsi isale kontrolli tema asjade üle alates 2008. aastast.

Eelmisel istungil septembris eemaldati Spearsi isa Jamie Spears poptähe rahaasjade juhtimisest.

Eitades, et ta kuritarvitas oma positsiooni tütre elu ja karjääri kontrollimisel, möönis Jamie Spears hiljuti, et Britney usub, et ta suudab oma eluga ise toime tulla.