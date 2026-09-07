Alanud nädal tuleb vihmane

Lõunapoolse Euroopa ilma määrab suures osas Poola kohalt aeglaselt kagu suunas leviv kuiv kõrgrõhkkond. Pöörise lõunaservas tõusid Kreekas ja Türgis päevamaksimumid üle 35 kraadi. Üle Baltimaade ulatus sama kõrgrõhkkonna põhjaserv ja hoidis tihedad sajupilved eemal.

Õhk oli siin aga jahe ja öösel oli termomeetril plusskraade vähe, maapinnal esines kohati ka öökülma. Päevane päike tõstis maksimumid mitu kraadi üle 15. Briti saartel ja mitmel pool Skandinaavias oli täna sajune ja tuuline ilm, mille tõi Atlandilt Norra merele liikunud aktiivne madalrõhkkond.

Üle Baltimaade ulatuv jaheda õhuga kõrgrõhuhari taandub homseks itta ja Norra merelt liigub Skandinaavia põhjaosa kohale madalrõhkkond. Läheneva pöörise ees muutub lõunatuul järk-järgult tugevamaks ning üle mere saabub niiskeid pilvi. Ühtlasi jõuab lõunavoolus meile soojemat õhku. Öökülmaohtu pole ja päevamaksimumid tõusevad 20 kraadi ümbrusesse. Kolmapäeval liigub põhjapoolne madalrõhkkond edasi Soome kohale. Selle lõunaservas levivad Läänemerelt üle Eesti sageli intensiivsed sajuhood.

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna- ja edelatuul kaks kuni kaheksa, saartel ja rannikul kuni kümme, puhanguti 15 m/s. Sooja on kaheksa kuni 14, rannikul kuni 16 °C.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul neli kuni kümme, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on kümme kuni 14, rannikul kuni 16 °C.

Ennelõuna on vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikute sajuhoogudega. Pärastlõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna- ja edelatuul viis kuni 12, rannikul puhanguti 16 m/s. Sooja on 17..21 °C.

Kolmapäeval liigub üle Eesti sageli intensiivseid sajuhooge läänest itta. Tuul on puhanguline. Öösel on sooja 12–16, päeval 16–19, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi. Neljapäev tuleb vihmane ja päeval ka tugevama tuulega. Öösel on sooja 11–16, päeval 13–17 kraadi. Reede on praeguse prognoosi järgi sageli sajuhoogudega, tuuline ja üsna jahe. Laupäeval on vihmahoogude vahel pikemaid pause. Öö on eelnevast jahedam, päev soojem.