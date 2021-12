Uuring: Madagaskari näljahäda ei põhjustanud üleilmne soojenemine

India ookeani lõunaosas asuvat saart Aafrika lähedal on tabanud viimase nelja aastakümne suurim põud. ÜRO Maailma Toiduprogramm (WFP) teatas novembris, et selle tõttu on ohus enam kui 1,3 miljoni sealse inimese toidujulgeolek.

Juunis väitis WFP, et Madagaskar on "esimene riik maailmas, mis kogeb kliimakriisi tõttu näljahäda laadseid tingimusi".

Läinud kuul ütles riigi president Andry Rajoelina: "Minu kaasmaalased maksavad hinda kliimakriisi eest, mida nad ise ei ole tekitanud."

Kuid uue uuringu tulemused, mille avaldas neljapäeval teadlaste võrgustik World Weather Attribution (WWA), ei toeta teooriat, et Madagaskari näljahäda on põhjustatud kliimamuutusest.

Varem kliimamuutusi äärmuslike ilmastikunähtusega sidunud WWA uuringu kohaselt aga küündis nii aastate 2019/2020 kui 2020/21 vihmahooajal sademete hulk Madagaskari lõunaosas vaid 60 protsendini tavalisest.

Seda vihmanappust 24 kuu jooksul 2019. aasta juulist 2021. aasta juunini hinnati väga haruldaseks. "Sellest laastavamaks on osutunud vaid aastate 1990–1992 põud," öeldakse uuringus. "Vaatluste ja kliimamudelite põhjal ei ole 2019. aasta juulist 2021. aasta juunini Lõuna-Madagaskaril täheldatud viletsad vihmaolud inimtegevusest tingitud kliimamuutuste tõttu märkimisväärselt suurenenud."

Need leiud vastavad ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertkogu augustikuise aruande tulemustele, mis näitasid, et globaalne soojenemine ei mõjuta põua taset Madagaskaril enne, kui see on kaks kraadi Celsiuse järgi kõrgem tööstuseelsest ajastust. Praegu on tõus umbes 1,1 kraadi Celsiuse järgi.

"Meie tulemused ei ole üllatavad, need on vägagi kooskõlas varasemate uuringutega," ütles Friederike Otto Oxfordi ülikooli keskkonnamuutuste instituudist. "On tõesti oluline mitte automaatselt eeldada, et iga halb asi, mis juhtub, on tingitud kliimamuutusest, see pole tõsi."