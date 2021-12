Volkswagen viib Eestist intellektuaalomandi portfelli

Volkswageni tarkvarafirma CARIAD Estonia hakkab edaspidi haldama kõiki ettevõtte rahvusvahelisi tütarettevõtteid.

Tarkvaraga seotud intellektuaalomandi õiguste haldamine jääb Saksamaale ning tehisintellekti tarkvaralahendusi arendavad meeskonnad luuakse teistesse riikidesse, kus CARIAD SE tegutseb.

CARIAD SE tegevjuhi Dirk Hilgenbergi sõnul jääb Volkswagen Grupi tarkvaraarendus jätkuvalt Eestiga tihedalt seotuks. Samuti otsitakse uusi ärivaldkondi, mida Eestist juhtida.

CARIAD Estonia 2020. aasta majandustulemuste kohaselt investeeriti grupisiseste tarkvaralahenduste arendusse eelmisel aastal 1,57 miljardit eurot.

"Viimase aasta jooksul on ettevõtte ärimudeli üle peetud palju arutelusid. Lõpuks oli CARIAD SE üheks strateegiliseks otsuseks viia intellektuaalomandi õiguste haldamine Saksamaale, et see oleks lähemalt seotud seal toimuva tarkvaraarendusega," ütles CARIAD Estonia tegevjuht Nicolas Derbin.

CARIAD SE tehtud rahalised investeeringud Eesti tütarettevõttesse jäävad Eestisse ning suunatakse ümber rahvusvaheliste tütarettevõtete haldamisega seotud tegevustesse.

Eestisse varem tehtud investeeringuga seotud muudatus kajastub peatselt ka riiklikus statistikas.

Veel enne 2021. aasta lõppu hakkab CARIAD Estonia haldama Hiinas, Rootsis ja Israelis asuvaid tütarettevõtteid. Ülejäänud tütarettevõtete haldamine tuuakse CARIAD Estonia alla 2022. aasta jooksul.

CARIAD SE loodi 2020. aastal. Alates 2025. aastast peaks olema ühtne tarkvaraplatvorm eelduseks kõigile kaubamärkidele ja mudelitele isejuhtivate sõidukite arenduseks ning täielikult ühendatud digitaalse auto loomiseks. Eesmärgi kohaselt hakkaks 2030. aastal üle 40 miljoni Volkswagen Grupi auto sõitma digitaalsetel CARIAD-i platvormidel.