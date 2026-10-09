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NYT: Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust

Välismaa
Ukraina droonirünnak tabas Wildberriesi logistikakeskust Moskva oblastis
Ukraina droonirünnak tabas Wildberriesi logistikakeskust Moskva oblastis Autor/allikas: SCANPIX/EPA/STRINGER
Välismaa

Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe The New York Timesiga (NYT) suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu.

The New York Times intervjueeris enam kui kümmet töötajat Venemaa eri piirkondades asuvatest e-kaubandusladudest.

Ajalehega suhelnud Ozoni ja Wildberriesi töötajate sõnul on Ukraina rünnakud muutnud nende töö ohtlikuks. Uurimisrühm Conflict Intelligence Team teatas, et 11. septembriks olid kahe kuu jooksul toimunud rünnakutes Ozonile ja Wildberriesile hukkunud 12 ning vigastada saanud 135 inimest. 

The New York Times märgib aga, et Venemaa rünnakutes hukkub Ukrainas palju rohkem tsiviilisikuid. Näiteks ründas Venemaa 21. augustil droonidega Krõvõi Rihis asuvat kaubanduskeskust. Rünnakus hukkus vähemalt 16 inimest ja sai vigastada üle 130 inimese, sealhulgas lapsi.

Ukraina ründab Venemaal asuvaid logistikakeskusi, kuna seal müüakse kaupu, mida saab kasutada Venemaa sõjaliste droonide parandamiseks. Veebikaubamajade ründamisega jõudis sõda siiski lõpuks ka Venemaa tsiviilelanike igapäevaellu.

Moskva lähistel asuva Wildberriesi lao töötajad on pidanud rünnakute ajal varjuma maanteesilla alla või põgenema metsa.

The New York Times toob välja, et ukrainlased on pidanud juba aastaid oma elu pärast muretsema, kuid nüüd peab seda üha enam tegema ka Venemaa elanikkond, sest Kiievi raketid ja droonid purustavad illusiooni normaalsusest.

"Ausalt öeldes ei suuda ma seda isegi uskuda. See on täielik õudusunenägu," ütles üks Moskva lähedal asuva Wildberriesi lao töötaja.

Osa lehega suhelnud töötajaid on ohutuse pärast töölt lahkunud. Paljud jäävad siiski tööle edasi, sest laotöö pakub paindlikku graafikut ja võimalust teenida Venemaa keskmisest palgast märksa rohkem raha. Mõned töötajad võivad teenida kuni 2900 dollarit kuus, kuigi sissetulek sõltub töömahust.

Selle tulemusel on paljud töötajad uue ja pingelise olukorraga kohanenud. Näiteks üks Jekaterinburgis asuva Wildberriesi lao töötaja meenutas, kuidas inimesed jätkasid tööl käimist isegi pärast seda, kui droonirünnakus hävis 50 autot. Nad lihtsalt parkisid oma sõidukid mahapõlenud autode kõrvale. 

Venemaa võimud nõuavad nüüd ka ladude kaitse tugevdamist. Mõnes kohas on hoonete ümber ja katustele paigaldatud võrgud ning muud kaitsekonstruktsioonid, et vähendada droonirünnakute mõju. Jekaterinburgis paigaldas Wildberriesi ladu katusele tulekahjude kustutamiseks veetünnid, püstitas võrgud ja piirded ning rajas ventilatsioonisüsteemi suitsu kiireks eemaldamiseks.

Leht kirjutab, et droonirünnakute korral on inimestel aega varjuda. Samas tabas Ukraina rakett 30. augustil Venemaal Belgorodis asuvat Ozoni logistikakeskust. Raketid jõuavad sihtmärgini kiiresti ning üks töötaja märkis, et keegi ei osanud oodata, et ukrainlased kasutavad rakette suhteliselt väikese Ozoni lao ründamiseks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The New York Times

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NYT: Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust

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