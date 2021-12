Hiina: USA demokraatia on massihävitusrelv

USA demokraatia on massihävitusrelv, teatas Hiina laupäeval, kuna teda ei kutsutud president Joe Bideni demokraatia tippkohtumisele.

Kahepäevasele virtuaalkohtumisele ei saanud kutset ka Venemaa ja Ungari.

Hiina süüdistas Bidenit külma sõja aegsete ideoloogiliste eraldusjoonte tagasitoomises.

""Demokraatia" on olnud juba pikka aega massihävitusrelv, mida USA kasutab teistesse riikidesse sekkumiseks," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja ning süüdistas Ühendriike ka välisriikides värviliste revolutsioonide algatamises.

Ministeerium heitis USA-le ette ideoloogiliste eelarvamuste põhjal eraldusjoonte tõmbamist, demokraatia kasutamist tööriista ja relvana ning vastasseisude õhutamist.

Peking astub igasugustele pseudodemokraatiatele otsustavalt vastu, ütles ministeerium avalduses.

Tippkohtumise eel käivitas Peking kampaania, millega näitab USA demokraatiat korrumpeerunu ja läbikukkununa ning tõstmaks esile oma rahvademokraatiat kõigi hüvanguks.

USA ja Hiina pinged on viimastel aastatel kasvanud. USA on kinnitanud, et uut külma sõda ei tule. Lahkhelisid põhjustavad nii kaubandus, tehnoloogiline konkurents, inimõigused, Xinjiang kui ka Taiwan.

USA rahandusministeerium kehtestas reedel inimõigusrikkumise eest sanktsioonid kahele Hiina Xinjiangi piirkonna kõrgele ametnikule ning ühele ettevõttele. Sanktsioonid määrati ka tehisintellektifirmale SenseTime Group tarkvara eest, mida Hiina on kasutanud Xinjiangis uiguuride tuvastamiseks ja kontrollimiseks.

Virtuaalne demokraatia tippkohtumine oli 9. ja 10. detsembril.