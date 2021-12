Börsil pole kindlustunnet OA Coffee aruandluse suhtes

Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni esimehe Sven Papi sõnul otsustati OA Coffee AS-i aktsiaid First North turul kauplemisele mitte võtta, kuna komisjonil ei olnud piisavat kindlustunnet aruandluse ja läbipaistvusega seotud nõuete täitmise tagatuse suhtes.

"Komisjoni hinnangul võivad eelnimetatud asjaolud OA Coffee AS-i aktsiate kauplemisele võtmise korral kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First Northi ja börsi mainet," selgitas Papp BNS-ile.

Börsi reglemendi järgi on börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjonil õigus emitendi finantsinstrumentide kauplemisele võtmisest keelduda, kui emitendi finantsseisund, turupositsioon, majandustegevus, juhtimine, reputatsioon, tulevikuplaanid või teised olulised asjaolud kahjustavad komisjoni hinnangul oluliselt investorite huve või First Northi või börsi mainet.

Komisjoni otsus põhines OA Coffee esitatud materjalide ja senise aruannete esitamise praktika analüüsil.

OA Coffee soovis aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) tulemusel kaasata 495 000 kuni 544 500 eurot, emiteerides kuni 165 000 aktsiat.

Pakkumisest saadavat tulu plaanis ettevõte kasutada uute funktsionaalsete kohvide ja elamuskohvide tootearenduse ja müügiga seotud tegevustele, üldisele müügi- ja turundustegevusele, tootmistegevuse edendamisele ja optimeerimisele, röstikojas oleva koolitusklassi väljaehitamiseks ning täiendava esinduskohviku avamisele.

OA Coffee AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on kohviubade röstimine ning hulgi- ja jaemüük.