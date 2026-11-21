Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 21. novembril kell 7.02:

- Ukraina ründas Leningradi oblastit;

- Krõvõi Rihis hukkus Vene rünnakus kaks, viga sai 42 inimest.

Ukraina ründas Leningradi oblastit

Venemaa Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas laupäeva varahommikul, et alla on tulistatud kuus vaenlase drooni.

Vähem kui tund hiljem teatas Drozdenko, et allatulistatud droonide arv on tõusnud 93-ni.

"Leningradi oblasti kohal tulistati alla kuus vaenlase mehitamata õhusõidukit. Lahingutegevus jätkub," kirjutas Drozdenko oma kanalis sõnumirakenduses Max.

Krõvõi Rihis hukkus Vene rünnakus kaks, viga sai 42 inimest

20. novembri õhtul ründasid Vene väed ballistiliste rakettidega Krõvõi Rihi kesklinna, vigastades vähemalt 21 inimest. Rünnakus hukkusid seitsmeaastane poiss ja naissoost parameedik.

"Kella 23 seisuga on juba 42 kannatanut, nende seas neli last. Hukkusid 20-aastane naine ja 7-aastane poiss. Raskes seisundis on 27 inimest," kirjutas linna kaitsenõukogu esimees Oleksandr Vilkul oma Telegrami kanalis.

Raketirünnaku tagajärjel sai kahjustada 23 korterelamut, haigla ja mitu äriobjekti. Kui päästetöötajad ja meedikud kiirustasid sündmuskohale, ründas Vene vägi mitme Shahed drooniga.