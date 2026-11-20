Taani julgeolekuteenistus PET teatas reedel, et kahtlustab Venemaad Ukraina räppari mõrva kavandamises Kopenhaageni kontserdil kohaliku kuritegeliku jõugu abil. Taani reageeris jõuliselt, saadab välja Venemaa diplomaadi ja kaalub venelastele Schengeni viisade andmise peatamist.

Taani võimud kahtlustavad kahte Taanis elavat meest, et Venemaa luure palkas nad tapma Ukraina räpparit, kes pidi esinema Kopenhaagenis kontserdil. Mehed peeti kinni 25. septembril, vaid viis minutit enne kontserdi algust ning väidetavalt enne, kui nad jõudsid oma plaani ellu viia. Taani meedia andmetel on meestel sidemeid kuritegelike jõukudega, vahendas Rootsi ringhääling SVT.

Taani avalik-õigusliku ringhäälingu DR kohaselt on kõnealune räppar Kyivstoner, kellel on nii Ukraina kui ka USA kodakondsus.

Taani politsei esindaja Rasmus Kieffer-Kristensen rõhutas pressikonverentsil, et Venemaa võimalikku seotust pole veel tõendatud. Selle selgitamiseks tuleb uurimise käigus koguda täiendavaid tõendeid.

Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen teatas reedel, et kutsub välja Venemaa suursaadiku. Lisaks saadetakse riigist välja Venemaa kaitseatašee. Kaitseatašee peab Taanist lahkuma seitsme päeva jooksul.

"Kutsusime just Vene suursaadiku välisministeeriumisse ja teavitasime teda valitsuse otsusest saata Taani Vene kaitseatašee seitsme päeva jooksul riigist välja," ütles Lars Løkke Rasmussen pressikonverentsil.

Taani teatas veel reedel, et kaalub venelastele Schengeni viisade andmise peatamist.

"Oleme algatanud Euroopa tasandil töö, et veelgi karmistada Vene kodanike Euroopasse pääsemise reegleid. Nüüd me intensiivistame oma jõupingutusi, seades eesmärgiks peatada kõikide mittehädavajalike viisade andmine," ütles Rasmussen.

Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles, et "septembris toimunud mõrvakatse omistamine Venemaale Taani poolt on äärmiselt tõsine. Poliitiliste mõrvade tellimise omistamine Euroopas viitab Venemaa vaenuliku tegevuse uuele ja eriti ohtlikule tasemele. Euroopa peab ühiselt sellele vastu seisma."

"Euroopa ei saa piirduda üksnes hukkamõistuga. Peame Venemaa rünnakud tõendite alusel avalikult omistama ja tagama, et neil oleksid konkreetsed tagajärjed. Eesti toetab Taani ettepanekuid ning need tuleb ühiselt ellu viia," lisas Tsahkna.