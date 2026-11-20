Ööl vastu laupäeva katab Eestit aktiivse madalrõhkkonna serv ja enamasti Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, kohati ka lund. Päeval liigub madalrõhkkond saarte kohale ning vihma- ja lörtsisadu laieneb üle maa kirde suunas.

Ööl vastu laupäeva sajab Lääne-Eestis vihma ja lörtsi, kohati sekka ka lund, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, saartel ja Liivi lahe ümbruses edela- ja läänetuul, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +5 kraadi ja teedel on suur libeduseoht.

Hommikul vihma- ja lörtsisajud Lääne- ja Kesk-Eestis jätkuvad, kohati sajab ka lund. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12, saartel ja Liivi lahe ümbruses edela- ja läänetuul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Kraadid püsivad vahemikus -2 kuni +5 ja teedel püsib libeduseoht.

Päev on enamasti pilves ja vihma- ja lörtsisadu laieneb Lääne-Eestist üle maa kirde suunas. Puhub mõõdukas kagu- ja idatuul, Liivi lahe ümbruses edela- ja läänetuul, saartel pöördub loodesse ja põhhja, puhudes iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 6 kraadi, hilisõhtul langeb õhutemperatuur aga 0 kraadi ümbrusse, mistõttu märjad teepinnad jäätuvad.

Ka pühapäeval sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, öösel sisemaal ja õhtul ka lund. Ja tugevamaid tuulepuhanguid on Lääne-Eesti rannikul. Öösel on -2 kuni +4, päeval 0 kuni +4 kraadi.

Vähest lund, lörtsi ja vihma sajab ka uue nädala algul. Tuul on mõõdukas ja puhub valdavalt põhjakaarest ja õhutemperatuur kõigub jätkuvalt kergete miinus- ja plusskraadide vahel, mistõttu hoiatuse libedate teede osas on ilmateenistus andnud kõigile päevadele.