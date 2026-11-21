Läti peaminister Andris Kulbergs kutsus Euroopa Liidu riike üles sulgema oma piirid kõigile Venemaa kodanikele, hoiatades, et liit ei suuda kontrollida sadu tuhandeid Vene turiste, keda see endiselt sisse lubab.

"Nii paljude inimeste lubamine EL-i on praegu liiga ohtlik. Me ei tohi Venemaale järele anda, me ei tohi näidata nõrkust. Keegi ei suuda nii suurt hulka inimesi kontrollida," ütles Kulbergs väljaandele WELT.

Samuti välistas ta naasmise normaalsete suhete juurde Moskvaga pärast võimalikku relvarahu Ukrainas.

"Mõned usuvad, et pärast relvarahu on võimalik naasta normaalsete suhete juurde Venemaaga. See pole võimalik. Käes on uus ajastu," sõnas ta.

Läti oli üks 11 riigist, kes allkirjastasid juunis Rootsi algatatud kirja, milles kutsuti Brüsselit üles piirama viisade väljastamist venemaalastele. Rändevolinik Magnus Brunner andis oktoobris POLITICO-le mõista, et Euroopa Komisjon võib järgmisel aastal vastava ettepaneku esitada.

Kulbergs hoiatas, et Venemaa hübriidrünnakud NATO idatiival on sagenemas.

"Olukord eskaleerub," ütles ta, lisades, et Läti ja Eesti erijõud pidasid möödunud nädalavahetusel Eesti pinnal kinni kaheksa inimest, kellel olid konkreetsed juhised rünnata Eestis asuvat tootmisrajatist, mis toetab Ukrainat. Tema sõnul on selle taga Venemaa.

Ta nimetas eelseisvaid kuid "tõe talveks", selgitades, et Venemaa ründab Ukraina vee-, kütte- ja elektrisüsteeme, kuna rindel ei ole saavutatud märkimisväärset edu. Ühtlasi püüab Venemaa mõjutada avalikku arvamust Saksamaal ja mujal.

"Putin tahab, et sakslased tunneksid hirmu ja nõuaksid oma valitsuselt Ukraina toetamise lõpetamist," ütles ta.

Kulbergs lükkas tagasi hirmud, nagu oleks neljapäeval Shenzhenis toimunud Donald Trumpi, Xi Jinpingi ja Vladimir Putini kohtumine võrreldav uue Jalta konverentsiga – ta nimetas seda liialduseks ja märkis, et Venemaa liider on hoopis alandatud olukorras.

1945. aasta veebruaris toimunud Jalta konverentsi, kus USA president Franklin D. Roosevelt, Briti peaminister Winston Churchill ja Nõukogude liider Jossif Stalin kujundasid Euroopa sõjajärgse korra, peetakse üldiselt sündmuseks, mis jättis suure osa Kesk- ja Ida-Euroopast Nõukogude võimu alla. Kulbergs kutsus suuremaid riike üles, eriti Saksamaad, mitte andma järele sõjaväsimusele.

"On täiesti võimalik olla euroopameelne, toetada jõuliselt Ukrainat, astuda vastu agressorile – ja sellegipoolest võita valimised suure ülekaaluga," sõnas ta.