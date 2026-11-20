President Donald Trump pole rahul, et USA ettevõtted võivad rajada andmekeskusi väljapoole Ühendriike ning ähvardas selliseid firmasid väga kõrgete maksudega.

Trump teatas reedel, et ei soovi, et Ameerika ettevõtted rajaksid andmekeskusi väljapoole Ühendriike.

"Kui ettevõtted seda teevad, kehtestame neile hiiglaslikud maksud," ütles Trump reedel toimunud pressikonverentsil.

Trump põhjendas oma seisukohta väitega, et vastasel juhul haarab Hiina andmekeskuste rajamise enda kontrolli alla. Samuti kutsus ta ameeriklasi üles leppima andmekeskuste ehitamisega oma kodukohas, vahendas Yle.

Trump rääkis ka Ukraina sõjast, väites, et Putin soovib sõda lõpetada ning rahuleppe saavutamiseks on head võimalused. Ajalehe Financial Times andmetel soovib Trump jõuda Ukraina ja Venemaa vahelise rahukokkuleppeni jaanuari alguseks, enne kui demokraadid saavad taas kontrolli kongressi üle.