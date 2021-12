Endise Eha kino asemele kerkima pidanud Hiltoni hotell jääb ehitamata

Merko Ehitus teatas, et lõpetas GVP Invest Estoniaga sõlmitud lepingu hotellihoone rajamiseks Tallinna Tartu maanteele.

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja GVP Invest Estonia OÜ lõpetasid esmaspäeval poolte kokkuleppel sõlmitud lepingu hotellihoone rajamiseks Tallinna aadressile Tartu mnt 49, teatas Merko.

"Pandeemia saabumise järel ei soosinud kiirelt muutuv situatsioon ehitus- ja majutusturgudel varasemalt kokkulepitud tingimustel ehitustöödega alustamist, millest tulenevalt otsustasid pooled lepingu lõpetada," põhjendas Merko lepingu lõpetamist börsiteates.

Tartu maanteele pidi endise Eha kino ja praeguse kaubanduskeskuse, kus asub ka Maxima kauplus, asemele kerkima kolme tärni hotell Hampton by Hilton. Hotell sai ehitusloa mullu juunis.

Põhiosas viie ja osaliselt kuue korrusega ning 185 numbritoaga hotell pidi ehitatama arhitekt Tõnis Tarbe projekti järgi.

Hampton by Hilton on kõrgema keskklassi hotellibränd, millel on ligi 3000 hotelli 27 riigis üle maailma. Hotellikett panustab mugavusele ja moodsatele disainlahendustele.