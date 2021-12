Tõhustusdoosi võiks olla saanud 120 000 inimest rohkem

"Seda võimalust on tänaseks kasutanud 220 000 inimest. Arvestades, et see võimalus on kestnud ainult mõni kuu, siis see on väga hea tulemus. Aga täna, ka nende prognooside põhjal, peaks meil olema seal juba 120 00 inimest rohkem," ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp teisipäeval ERR-ile.

Tema sõnul peaksid Jansseni ja AstraZeneca vaktsiiniga süstitud inimesed tegema tõhustusdoosi viis kuud pärast oma vaktsineerimiskuuri lõppemist ning Pfizeri ja Modernaga vaktsineeritud kuus kuud pärast teise süsti saamist.

Alasepa sõnul võib neid perioode ka lühendada ning ta kutsus kõiki, kes üldse pole veel koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või kellel on käes juba tõhustusdoosi aeg, ennast vaktsineerima. "See on kõige olulisem, kasutagem seda!" ütles asekantsler.

Alasepp ütles, et riik ei plaani lähiajal uut vaktsineerimiskampaaniat korraldada nagu tehti oktoobris, aga ta rääkis, et Eestis on üle 600 vaktsineerija ning vaktsineeriva asutuse, kelle poole saab pöörduda.

"Tegelikult ei ole vaktsineerimine peatunud, me oleme olemas, meie vaktsineerijad on teid ootamas, vaktsiinid on ootamas. Et inimestele tuleb meelde tuletada seda, et läbi digiregistratuuri saad leida endale lähim ja sobivam aeg ja koht, kus vaktsineerida. Ning alati saab pöörduda oma perearsti keskusesse, kus vaktsineerijad ja vaktsiinid olemas," rääkis ta.