Kell 20 "UV faktor": kas tuumajaam säästaks Eesti energiakriisist?

Kallid elektrihinnad on valusalt tabanud nii Eesti peresid ja kodumajapidamisi kui ka ettevõtjaid. Energiadefitsiit on meid kõiki pannud tuleviku peale mõtlema. Kas nüüd on käes aeg, et otsustada tuumajaama ehitamine Eestisse, arutleb tänane ETV saade "UV faktor".