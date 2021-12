Koroonapassita ei pääse ka kinnistele liuväljakutele ega suusamägedele

Paljudele tuli üllatusena, et tasulisele liuväljale või mäesuusakeskuses tõstukile ilma koroonapassita ei pääse. Terviseameti sõnul on tegu juba mitu kuud kehtiva valitsuse korraldusega, mis reguleerib sportimist.

"Talvel on sinna lihtsalt hõlmatud ka kõik talispordialad ja näiteks siin meie selja taga Harju tänaval on uisuplats, tegemist on piiratud alal oleva tegevusega, see on kellegi poolt korraldatud tegevusega majandustegevuse raames ja siis tuleb seda tõendit tõesti küsida," ütles terviseameti pressiesindaja Imre Kaas.

"See on tõesti üks konkreetne reegel, mille üle me oleme valitsuses arutanud, kas ta on tegelikult põhjendatud või mitte. Ühest küljest välistingimustes tegevused on nakkusohutumad ja seal võiks minu hinnangul leevendusi teha, et oleks ka lihtsam inimestel nendest tegevustest osa saada. Aga meil ei ole siin hetkel konsensust teadusnõukoja, terviseameti ja valitsuse vahel," tunnistab tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Terviseministriga sama meelt on ka teadusnõukoda. Selle liikme, professor Krista Fischeri sõnul ei ole tõenäosus vabas õhus nakatuda nii suur, et oleks väärt ekstra pingutamist. Ent terviseametit see ei morjenda.

"Terviseamet hetkel lähtub ikkagi sellest, et meil levib praegu Eestis omikroni tüvi ja tulevik on üsna segane ja me ei tea, mismoodi ta hakkab meie elu mõjutama. Seetõttu me ei toeta hetkel ühegi piirangu leevendust," põhjendab Imre Kaas.

Kaasi sõnul on oht nakatuda näiteks uiske jalga pannes või tõstuki järjekordades, kuhu võib koguneda suurem hulk inimesi.

"Ma väga-väga loodan, et tuleb ka see aeg, kus me saame loobuda sellistest ohutusabinõudest, aga praegu kahjuks omikoni tüve valguses on väga riskantne teha mistahes leevendusi," leiab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Koroonapassi pole tritsutama või lumelauaga sõitma minnes vaja kaasa võtta vaid kuni 19-aastastel koolilastel ja kutsekooli õppuritel. Ilma koroonapassita saab sportida murdmaasuusaradadel, kelgumägedel või uisuväljakutel, mille ligipääs pole piiratud.