Huvi tõhustusdooside vastu on tõusnud

Tartus on tõusnud huvi koroonavaktsiini tõhustusdoosi vastu. Suur hulk vaktsineerimisi tehti suvel, ning seega on neil inimestel soovitatud teha tõhustusdoos.

Tartu Ülikooli kliinikumi vaktsineerimiskoordinaator Tiina Teder ütles, et just viimastel päevadel on inimeste huvi vaktsiini vastu tõusnud. Kui paari nädala eest said kliinikumi Kvartali ostukeskuse kabinetis süsti iga päev 70-80 patsienti, siis nüüd on huvilisi kaks korda rohkem.

"Nüüd tuli otsus ka selline, et sa võid tegelikult saada lühema ajaga veel tõhustusdoosi. See veelgi suurendab seda inimeste hulka, kes siis tegelikult tulevad. No ikka enamik on tõhustusdoose võib olla praegusel ajal 5-10 on esmast doosi päevas," rääkis Teder.

Teder ütles, et keskmiselt kulub vaktsineermiseks 25 minutit, millest 15 minutit moodustab süstijärgne patsiendi jälgimine.

Keskuses tõhustusdoosi saanud Joonase läks vaktsineerima ette registreerimata. "Ma tulin ikka tegema tõhustusdoosi ja ikka planeerisin, et tulla see ära teha enne pühi," ütles ta. "Ma arvan, et see on väga hea lahendus ostukeskustes vaktsineerimispunktid teha, isegi rohkem võiks teha," sõnas ta.

Keskusesse vaktsineerima läinud Reet jõudis pärast kõhklemist lõpuks teist doosi saama. "Just sellepärast ma kartsin, et seda tüsistust on palju ja siis see väga kõrge palavik. Ma olen väga allergiline, sellepärast ma ei julgenud seda teist süsti teha. No nüüd ta on tehtud," kirjeldas ta.

Jõulupühade ajal kliinikum ei vaktsineeri, kuid alates esmaspäevast on kliinikumi kabinet Kvartalis avatud tööpäeviti 16.00-20.00 ja nädalavahetusel 11.00-16.00.