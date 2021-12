Valgevene ja Venemaa tegid piiril ühispatrulli

Teates ei täpsustatud, millistelt aladelt üle lennati, vahendas Reuters. Venemaal ja Valgevenel on ühine piir mitme Euroopa Liidu riigiga, samuti Ukrainaga.

Euroopa Liit on süüdistanud Valgevenet tuhandete migrantide lennutamises Lähis-Idast Valgevene-EL-i piirile nii Leedus kui ka Poolas. Väidetavalt on see Aleksandr Lukašenko kättemaks bloki kehtestatud sanktsioonide eest. Valgevene on kõiki süüdistusi eitanud.

Ukraina on viimastel kuudel hoiatanud, et Venemaa võib neid uuel aastal rünnata, sest piiri taha on kogunenud kümneid tuhandeid sõjaväelasi. Moskva on pidevalt eitanud igasuguseid rünnakuplaane, kuid on vastu Ukraina liitumisele NATO-ga, nimetades seda ohuks Venemaa julgeolekule.