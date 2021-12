Kaljulaid: iga uue tüvega ei peaks enam rangeid piiranguid tegema

Vaktsiinid on kättesaadavad, riik on oma kohustuse täitnud ja oleks põhjust elada nii, nagu vanasti gripiepideemia ajal, ei ole vaja kehtestada iga kord väga rangeid piiranguid, kui mõni uus tüvi ennast ilmutab, ütles endine president Kersti Kaljulaid intervjuus Õhtulehele.

"Minu jaoks ongi küsimus selles, et kui vaktsineeritud inimestel on suremus paarkümmend korda madalam, nii umbes karmima gripi suremus, siis kunas meie poliitiline mõte jõuab järele sellele matemaatilisele mõttele – vaktsiinid on kättesaadavad, riik on oma kohustuse täitnud ja meil oleks põhjust elada nii, nagu me elasime vanasti gripiepideemia ajal. Meil ei ole vaja kehtestada iga kord väga rangeid piiranguid, kui mõni uus tüvi ennast ilmutab," rääkis Kaljuilaid aastalõpuintervjuus Õhtulehele.

"Kui me vaatame seda puhtalt ratsionaalselt, siis näeme, et tõepoolest, koroonasurmade arv vaktsineeritute populatsioonis on lähedane gripisurmade arvule," lisas Kaljulaid. "Kas ei ole mõttekam tavapärase [ettevõtete] toetuse asemel kiirteste massiliselt osta ja neid ettevõtetele jagada? Kui restoran teeb igale sisenejale kiirtesti, siis ei peaks nad uksi kell 11 kinni panema. Või näiteks teatris. Teed testi ja ei pea maski kandma."