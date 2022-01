ECB ametnik: rohepööre võib inflatsiooni kiirendada veelgi

Euroopa Keskpanga (ECB) tippametnik ja Bonni ülikooli majandusprofessor Isabel Schnabel hoiatas, et kliimamuutustega võitlemise poliitika hoiab energiahinnad püsivalt kõrgel. See kiirendab aga eurotsoonis inflatsiooni veelgi.

"Kavandatav üleminek fossiilkütustelt keskkonnasäästlikumale majandusele kujutab keskpikas perspektiivis inflatsiooni kiirenemise riski," ütles Schnabel.

Euroala inflatsioon kiirenes detsembris viie protsendini. Euroala inflatsioonist moodustab suurima osa energiahindade tõus. Energiahinnad kasvasid detsembris aastases võrdluses 26 protsendi võrra.

ECB prognoosib samas, et järgmisel aastal energiahinnad langevad. Seetõttu plaanib pank jätkata oma lõtva rahapoliitikat.

Schnabeli sõnul peab ECB arvestama ka kliimamuutuste vastu võitlemise poliitikaga.

"Kui varem langesid energiahinnad sageli sama kiiresti kui tõusid, siis kliimamuutuste vastu võitlemise poliitika võib tähendada seda, et fossiilkütuste hinnad ei püsi ainult kõrgel, vaid võivad isegi tõusta, kui tahame täita Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke," ütles Schnabel.

Schnabel on tihti kritiseerinud ECB varaostude programmi.

ECB teatas detsembris, et plaanib varaoste järgmiste kvartalite jooksul järk-järgult vähendada. USA keskpank aga karmistab kiiremini fiskaalpoliitikat, kriitikud leiavad, et sama peaks tegema ka ECB, vahendas Financial Times.

"Kliimamuutuste vastu võitlemise poliitika ja kõrgete energiahindade hüvitamine, see suurendab inflatsioonisurvet, hiljutised uuringud näitavad, et see juba toimub," ütles Schnabel.