Ratas: riigikogu ei ole kuldpuur, kuhu valitakse parimad

"Riigikogu ei ole kuldpuur, kuhu valitakse parimad," ütles Ratas saates "Otse uudistemajast". "See on läbilõige Eesti ühiskonnast, Eesti inimestest, erinevatest rõõmudest ja muredest."

Ratas hindas loomulikuks, et inimesed teevad riigikogu liikme töö kõrvalt ka muid töid, et end erialaselt pädevana hoida, olgu selleks kas töötamine kohalikus omavalitsuses või hoopis haridusvaldkonnas.

"Mina ütlesin Martinile [Repinski – toim], et riigikogu töö ajast, mis on eeskätt istungid ja komisjonid, seda tööd teha ei saa," ei pidanud ta sobilikuks, et muud tööd tehakse riigikogu töö ajal. Viimasega on kõneainet pakkunud keskerakondlane Martin Repinski, kes sõidab taksot.

Ratas ei pidanud kõige olulisemaks motivatsiooniallikaks riigikogu liikmete palga tõstmist, kuid möönis, et tööd on võimalik muuta motiveerivamaks ja vastutusrikkamaks.

Ratas tõi ühe võimaliku lahendusena välja, et seadusandlik võim ja täidesaatev võim peaksid olema omavahel paremas diskussioonis. Selleks oleks aga riigikogule vaja suuremat suutlikkust, mida saaks luua liikmetele abiliste toomisega: "Selge on see, et täidesaatvas võimus ehk ministeeriumides on see võimekus kordades suurem ja see ei ole normaalne."

Ratas kinnitas, et kui valitsus püsib, kandideerib ta kevadel ka uuesti riigikogu esimeheks. Ta pidas tõenäoliseks, et ka praegused aseesimehed Martin Helme (EKRE) ja Hanno Pevkur (Reformierakond) avaldavad soovi jätkata.