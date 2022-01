Enefit Poweri juht: Euroopa CO2 kaubandus vajab üle vaatamist

"Sel ajal kolm aastat tagasi me tootsime kõige madalama hinnaga, olime konkurentsivõimelised, sest aastal 2018. oli põlevkivist elektri tootmine oli odavam kui tuulest või päikesest. Täna on olukord totaalselt muutunud ja meie soojuselektrijaamades toodetud elekter on tänu keskkonnatasudele oluliselt omahind tõusnud ja see on ka määranud siinses piirkonnas turuhinna," rääkis Vainola Vikerraadio hommikusaates.

Kolm aastat tagasi moodustasid Vainola sõnul keskkonnatasud tootmise omahinnast 15-20 protsenti, tänavu üle 80 protsendi. Peamiselt on selle taga CO2 kaubandus ja selle hinna ettearvamatus, millega võitlevad täna kõik Euroopa riigid, ütles ta.

"Loomulikult, meil ei ole tulnud uusi tootmisvõimsusi, tuule- ja päikeseparke peale. Aga peame ära kasutama enda olemasolevad juhitavad tootmisvõimsused ja neid ümber viima taastuvatele energiaallikatele, mida me muuhulgas Enefit Poweris teeme väga edukalt," sõnas Vainola, lisades, et Enefit Power toodab taastuvenergiat puidujäätmetest.

Vainola sõnul jäävad hinnad prognoosimatuks seniks, kuni Eestil pole piisavalt sobivaid juhitavaid võimsusi.

"Baltikumi piirkonda tuleks vaadata ühtse elektrituruna ja siin ei ole piisavaid tootmisvõimsusi. Täna keskmiselt aastamahus Baltikum ostab 50 protsendi ulatuses elektrit sisse naaberriikidest ja see ei ole jätkusuutlik. Siia peab tulema juurde täiendavaid tootmisvõimsusi, sealhulgas juhitavaid tootmisvõimsusi," sõnas ta.

Kiireid lahendusi energiakriisile Vainola hinnangul ei ole, riik saab pakkuda tarbijatele vaid lühiajalisi leevendusi ning mõistlik oleks seniseid tootmisvõimsusi hoida üleval aastani 2030. "Ma näen ainukese võimalusena ainult uute tootmisvõimsuste rajamist," sõnas ta.

Kõige suurem kriisi põhjustaja on Vainola hinnangul Euroopa Liidu ülene CO2 kaubandus.

"Tema metoodika ja põhimõtted on suhteliselt läbipaistamatud ja pigem on see pool, kuhu ka Euroopa liidu ülene konkurentsiamet vaatab sisse, kas seal on olnud turumanipulatsioone. Euroopa tasandil poliitikud räägivad ka, kas muuta seda süsteemi. Eelkõige peaks sinna sisse vaatama, kes sellest kõige rohkem kasu saab või kahju kannatab," ütles ta.