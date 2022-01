Nõgene: elektribörs tuleb teha avalikuks

Tallinki juhi Paavo Nõgene hinnangul tuleks elektribörs teha avalikuks, sest see aitaks teha pakkumist õiglasemaks.

"Börs on olemuselt läbipaistev, kui ostate Tallinki aktsia, siis kolme päeva pärast on väärtpaberite registris selle kohta märge. Miks me ei näe, mis hinnaga keegi elektribörsile voolu pakub? Börs tuleb teha avalikuks," ütles Nõgene Postimehele antud intervjuus.

"Ilmselt annaks mõelda, kas hinnad, millega tootjad turule tulevad, on kõige õiglasemad. Me ei tea isegi seda, kui palju jäi tootmisvõimsust puudu 1000-eurosel tunnil detsembris," lisas ta.