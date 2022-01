Narvas võib kaugküte 80 protsenti kallineda

Tänu elektri ja sooja koostootmisele varustab Balti elektrijaam Narvat Eesti odavaima kaugküttega. Nüüd on aga elektrijaamad esitanud konkurentsiametile taotluse, mille kooskõlastamisel kasvaks küttehind tarbijale 80 protsendi võrra. Põhjuseks on CO2 kvootide ja tipukatlamajas kasutatava gaasi hinna pidev kasv, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie gaasihind on täna fikseeritud 16,25 eurot megavatt-tund, aga me ostame teda sisse Spotist 115-116. Samamoodi CO2 hind on meil täna tariifis fikseeritud ka umbes 27 euro juures ja me ostame seda täna sisse Spotist 80+ eurot. Nii et see on see peamine ajend, miks me küsime sellist hinda," selgitas AS Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Sisuliselt müüb soojatootja Narvale kaugkütet alla omahinna ja ettevõte kaotab aastas miljoneid eurosid.

Narva elanikele oleks nii karm hinnatõus suurem löök kui elektri kallinemine.

"Üksi elavale prouale kahetoalises hruštšovkas on see aastane lisakulu 200-300 eurot, võib-olla isegi rohkem. Võimalik, et ei ole muud lahendust, kui pöörduda riigi poole, et doteerige siis palun Narvat sellel keerulisel ajal. Aga teine on see, et me peame vaatama ettepoole," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Ettepoole vaatamine tähendaks eeskätt elumajade soojustamist, mida pole seni tehtud, aga ka õiglase ülemineku käigus uue koostootmisjaama ehitust.

"Me oleme pöördumas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole, kus koha peal on see hange, mis võimaldaks Balti elektrijaama ümber ehitada mõnele teisele kütusele kui põlevkivi, mis tagaks meile stabiilse toasooja. Seda hanget me ootame juba vähemalt aasta," rääkis Raik.

Kui konkurentsiamet elektrijaamade hinnataotluse rahuldab, võib kaugüttehind Narva elanikele tõusta alates uuest küttehooajast.