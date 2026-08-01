Narvas üritab opositsioon võimu ülevõtmist raskendada

Keskerakonna ja Plaan B koalitsioonil on Narva volikogus piisavalt hääli, et linnavalitsuse liikmed ametisse nimetada. Samas ei pruugi napist enamusest jätkuda volikogu juhile töötasu määramiseks, sest selles küsimuses esimees hääletada ei saa.

Tahtmise korral võinuks opositsioon Narva volikogu esimehe Urbo Vaarmanni laupäeval palgata jätta, kuid seda ei juhtunud.

"Inimesed peavad oma töö eest saama tasu ja see, mis tehti Mihhail Stalnuhhini ja Jana Kondrašovaga, vastavalt volikogu esimehe ja aseesimehega, et neile siis ju palka ei makstudki seitsme kuu eest, on põhimõtteliselt vale," ütles Narva linnavolinik, fraktsiooni Respekt esimees Katri Raik.

Lisaks puudusid mõned opositsiooniliikmed istungilt ja Urbo Vaarmanni kuupalgaks määrati 4000 eurot.

"Mitte keegi ju ei uskunud, et me suudame palgad kinnitada. See oli üks teie põhiküsimusi meile väga pikalt. Palk sai kinnitatud enne kui ükskõik kes oskas arvata," sõnas Vaarmann.

Uus võimuliit tuletas opositsioonile meelde 100 kriitikavaba päeva reeglit, kuid tulutult.

"Lubasin olla raekoja nõid ja ma kavatsen olla seda nii kaua, kui on vaja, sest karta on, et me näeme üsna hämaraid tegusid," sõnas endine linnapea Raik.

Vaarmanni sõnul on uue linnavalitsuse meeskonnavaim tugevam.

"Vastaspool küll on võtnud sõna, aga tegelikult hääletustulemused ja meie meeskonna vaim on tugevam. Mida ei suutnud ära teha teine pool üheksa kuuga, suutsime meie ära teha esimese kahe tunniga," lausus Vaarmann.

Uus võimuliit kinnitas ametisse linnavalitsuse liikmed. Värske nägu Narva poliitikas on Eduard Parts, kes hakkab muuhulgas tegelema turismi arenguga. Üks projektidest on Sibulatee eeskujul tehtav Tsaaritee, mis jäljendab Vene tsaaride teekonda põhjast lõunasse.

"Tsaaritee näeb ette seda, et me tahaksime ühendada Narvat rohkem Lõuna-Eesti osaga. See kindlasti tekitaks huvi ka kohalikes elanikes, kes tahaks rohkem Eestisse rännata ja ka turistides, kes tuleksid siia," ütles Parts.

Linnapea Jaan Toots sai ametipalgaks 4000 eurot, mis on Eesti suuremate linnade seas madalaim linnajuhi töötasu.