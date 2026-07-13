Narva linnavolikogu loovutas ühehäälselt sõjaväelinnaku jaoks maatüki

Suurem osa Narva planeeritava sõjaväelinnaku maast kuulus linnale. Kui neli aastat tagasi ei suudetud Narvas kokku leppida, kas ja kes peaks avalikust ruumist eemaldama punamärgid, siis munitsipaalmaa loovutati kaitseväele volikogus ühehäälselt.

"Minu diagnoos on see, et sellises olukorras ei taha keegi jääda vähemusse või ei taha ka jääda kõrvale. Ma arvan, et sisuliselt oleks paljud inimesed tahtnud olla sel hetkel pingi all, kui seda kätt tuli tõsta või nuppu tuli vajutada. Aga nüüd on see vajutatud," lausus Narva linnapea Katri Raik.

Narva sai linna serval asunud maatüki vastu 378 000 eurot ja ühe maatüki vanalinnas, kuhu kaalutakse varianti ehitada üürimaja.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse plaanide kohasel peaks praegusel tühermaal ja tulevases Narva sõjaväelinnakus ehitustööd algama käesoleva aasta lõpus.

"Me oleme jõudnud sinnamaale, et käimas on hinnapakkumiste voor ja me loodame saada hinnapakkumised augustikuu jooksul ja äkki saame ka septembrikuu jooksul lepingusse. Linnaku planeeritud maksumuseks on ligikaudu 16 miljonit eurot," lausus RKIK-i põhja-kirde portfellijuht Ando Voogma.

Esimesed kaitseväelased plaanitakse paigutada uue aasta alguses 150 võitlejat mahutavasse ajutisse konteinerlinnakusse. Põhilinnaku valmimisel hakkab kaitseväe teatel Narva linnakus püsivalt lahinguvalvet tagama diviisi 1. brigaadi pataljonisuurune allüksus.

"Põhilinnakus on kavandatud alaliselt 200 sõdurit, kuid linnaku võimekus on kuni 1000 kaitseväelast," ütles Voogma.

Kaitseväe Narva linnak peaks valmima 2028. aasta suveks.