Kaitseväe Narva linnak nõuab oodatust rohkem aega ja raha

Kaitseväe Narva linnaku rajamine maksab 20 miljonit eurot ja see saab valmis oodatust pool aastat hiljem.

Esialgse hinnangu järgi pidanuks kaitseväe linnak Narvas valmis saama tuleva aasta lõpuks ja linnaku rajamise hinnaks arvati olevat umbes 15 miljonit eurot. Nüüdseks on muutunud nii ajakava kui ka maksumus.

Linnak saab valmis pool aastat hiljem, 2028. aasta suvel ja ehituse hind kerkis viie miljoni võrra. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse põhja-kirde portfellijuhi Ando Voogma sõnul mõjutasid ehitustööde hinda Iraani sõda ja nafta kallinemine, lisaks on täpsustatud ka kaitseväe vajadusi. Ajagraafiku nihkumise põhjustas aga kevad-suvine poliitsegadus Narva linnavõimu juures, mis takistas ehitamiseks vajaliku krundi eraldamist.

"Eelnev olukord Narva poliitikas, Narva linnajuhtimises, ei lasknud meil selle linnaku arendustegevusega edasi liikuda. Ma ei hakkaks siin kõike kommenteerima, aga kuni selle otsuseni meil protsess tegelikkuses seisis. See oligi see koht, kus see aeg meil kadus," tõdes Voogma.

Praeguseks on maadevahetus toimunud, ehitusleping võib sündida juba oktoobris, kuid põhiline ehitustegevus algab ikkagi tuleval aastal.

"Me saame kaitseväele juhtimis- ja staabihoone, majutushooned, toitlustushooned, tehnika hoidmise ja hooldamise hoone, spordihoone ja vajalikud rajatised," rääkis Voogma.

Kuni püsilinnaku valmimiseni kinnitab Eesti kaitsevägi Narvas kanda ajutises konteinerlinnakus.

"Konteinerlinnaku hange on meil ka lõpusirgel. Lähinädalatel võib-olla saame selle ka lepingusse. Aasta lõpus algab ilmselt konteinerite paigaldus ja valmis saame järgmise aasta jaanuaris-veebruaris," ütles portfellijuht.

Ando Voogma sõnul saab konteinerlinnakus viibida ühe kompanii jagu kaitseväelasi, püsilinnakus on rohkem ruumi.

"Püsilinnakus on katuse all kohti kuni 500 inimesele ja telkides teisele 500, aga kui palju hakkab olema püsivalt põhilinnakus, siis see number on 200 inimese juures," lausus Voogma.

Kaitseväe Narva linnaku rajamine maksab umbes 20 ja pool miljonit eurot, millest 19 miljonit tuleb Euroopa ühtekuuluvusfondist.