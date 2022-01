Marin: veebruaris kaovad Soomes kõik koroonapiirangud

Soome peaminister Sanna Marin ütles esmaspäeval, et veebruaris kaovad riigis kõik koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangud.

Soome valitsus otsustas hiljuti, et teisipäeval leevenevad riigis koroonapiirangud. Restoranid võivad lahti olla kella üheksani õhtul. Praegu peavad restoranid uksed sulgema kell 18.00. Baarid ja teised alkoholi müügiga tegutsevad asutused peavad aga uksed sulgema jätkuvalt kell 18.00, vahendas Yle.

Soome valitsus otsustas eelmisel neljapäeval, et Soome ja Schengeni ala riikidevaheline piirikontroll lõpeb 1. veebruaril.

Soome kehtestas detsembri lõpus piirikontrolli Schengeni ala sisepiiridel. Reisijatelt nõuti piiril koroonapassi ja lisaks sellele koroonatesti negatiivset tulemust. Teisipäeval see lõpeb.

Alates 1. veebruarist peavad riiki sisenejad esitama tõendi, et nad on täielikult vaktsineeritud või viirust viimase poole aasta jooksul põdenud. Samuti sobib negatiivne koroonatest, mis pole vanem kui 72 tundi. Nõuded kehtivad kõigile, kes on sündinud enne 2006. aastat.