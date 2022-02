Xi kiitis olümpiamänge, ROK-i president kritiseeris boikottijaid

Xi esines videopöördumisega Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) koosolekul Pekingis, vahendas Reuters. Ta viitas, et alates 2008. aasta suveolümpiast on Hiina olnud aktiivne osaline olümpialiikumises ning nende mängude toimumise ajaks tegeleb 300 miljonit hiinlast talispordiga.

"Taliolümpiamängud algavad homme (reede – toim) õhtul. Maailm pöörab oma pilgud Hiinale ja Hiina on valmis. Me anname endast parima, et tuua maailmale sujuv, turvaline ja hiilgav olümpia," ütles Xi.

Peking on esimene linn, mis võõrustab nii suve- kui ka talveolümpiat. Ettevalmistusi on varjutanud aga diplomaatilised boikotid ja koroonaviiruse pandeemia. Mänge boikoteerivad näiteks USA, Suurbritannia ja veel mõningad nende liitlased, seoses inimõiguste probleemidega Hiinas.

Inimõiguste eest võitlevad ühendused on ROKi kritiseerinud selle eest, et Hiinat premeeritakse mängude korraldamisega. Nad viitavad uiguuride ja teiste moslemivähemuste halvale kohtlemisele, mida USA on nimetanud genotsiidiks. Hiina on eitanud inimõigusrikkumisi.

ROKi president Thomas Bach on mitu korda kaitsenud 2022. aasta taliolümpia korraldaja valikuotsust. Tema sõnul ei ole olümpiakomitee poliitiline organisatsioon, samuti ei ole neil mandaati mõjutada iseseisvate riikide seadusandlust.

Bach ütles neljapäeval, et nende kahe aasta jooksul, mis Pekingi taliolümpiamängudele eelnesid, on ta näinud sporti politiseerivaid tumedaid pilvi silmapiirile ilmumas.

"Nägime ka, et mõningate inimeste meeles kerkivad koledad boikotimälestused minevikust," ütles Bach. Külma sõja ajal toimunud 1976., 1980. ja 1984. aasta olümpiamänge boikoteeriti, mis kahjustas nii mängude mitmekülgsust kui ka finantsseisu.

"Sellepärast oleme kõvasti tööd teinud selle nimel, et olümpiamängude ühendav eesmärk jõuaks võimalikult paljude maailma liidrite ja otsustajateni," ütles Bach.