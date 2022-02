India boikotib Pekingi olümpiat sõdurist tõrvikukandja pärast

Viimasel minutil välja kuulutatu boikott tähendab, et Pekingisse sõitnud India tippametnikud ei osale reedesel avatseremoonial, vahendab CNN. Terve hulk lääneriike on juba teatanud, et nende diplomaatilised esindajad ei osale olümpial, seoses Hiinas toimuvate inimõigusrikkumistega.

"On kahetsusväärne, et Hiina on otsustanud politiseerida sellise sündmuse nagu olümpiamängud," ütles India välisministeeriumi kõneisik Arindam Bagchi neljapäeval toimunud telepöördumises.

Ka India avalik-õiguslik telekanal Doordarshan teatas, et ei kanna otsepildis üle olümpiamängude ava- ja lõputseremooniat. Indiast osaleb mängudel üks sportlane, mäesuusataja Arif Khan.

Otsused sündisid pärast seda, kui kolmapäeval ilmusid fotod sellest, kuidas Rahvavabastusarmee komandörist Qi Fabaost sai üks umbkaudu 1200 inimesest, kes kannab olümpiatõrvikut teel olümpiastaadionile.

Pekingi olümpiamängud algavad 4. veebruaril ja kestavad 20. veeburarini.