Nõudluse kasv on tekitanud maailmas tulbipaanika

Tulp on Eestis üks populaarsemaid lõikelilli ja üks väheseid, mille puhul eelistavad ostjad just Eestis kasvatatud õisi. Nõudluse kasv on aga kergitanud tulbisibulate hinda ja tekitanud maailmas väikese tulbipaanika.

Naistepäevaks kasvatatavad lilled on just olnud kolm nädalat külmkambris juurdumas ja toodud äsja valguse kätte. Klorofülli puudumise tõttu on nad esialgu tavatut värvi.

"Tulp ei ole väga kapriisne, kui talle anda ideaalsed tingimused. Tal on vaja õiget kasvukeskkonda, kus ongi valgus, mis on väga oluline. Mida päikeselisem, seda kiiremini ta kasvab. On vaja õiget niiskust ja on vaja tohutut soojust. See ongi kõige kallim selle asja juures," selgitas Flores Aed tootmisjuht Marili Jaama "Aktuaalsele kaamerale".

Aga kallinenud ei ole ainult elekter ja küte, vaid ka tulbisibulad, sest eelmisel aastal oli sibulate saak kehv. Sibulate hinda on aidanud kergitada ka tulpide nõudluse kasv kogu maailmas ja nii on tekkinud omalaadne tulbipaanika, mis veel esialgu jääb 17. sajandi omale tublisti alla. Flores Aia tegevjuhi Peep Prommi sõnul jäädi seetõttu tänavu osadest soovitud sortidest ilma.

Et järgmisel aastal töö seisma ei jääks, tuli sibulad varakult ära broneerida.

Kui mujal maailmas on lillemüügi tippaeg 14. veebruaril tähistatav valentini- või sõbrapäev, siis Eestis müüakse tulpe kõige enam naistepäeva eel.

Et naistepäeva eel poolteist miljonit õit müügile jõuaks, käib töö pakkimisliinidel kahes vahetuses ja kaheksa tunni jooksul käib ühelt liinilt läbi 35 kuni 40 000 õit.

Eestimaise tulbi hooaeg algas vahetult enne jõule ja kestab emadepäevani.