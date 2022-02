Soome parlamendi väliskomisjoni juht astus Ukraina-kommentaari tõttu tagasi

Niikko kirjutas teisipäeval Twitteris, et Ukraina liitumine NATO-ga pole lähiajal reaalne. Niikko väitis oma postituses ka, et näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron peaks avalikult teatama, et Ukraina ei ühine NATO-ga

Niikko kustutas oma Twitteri postituse kiiresti, kuid pidi ikkagi oma tegevust selgitama. Niikko ütles hiljem, et toetab Ukraina suveräänsust ja sõnastas oma postituse hooletult. Sellest selgitusest ei piisanud.

Põlissoomlaste juht Riikka Purra kinnitas Niikko tagasiastumist ja Halla-aho saamist väliskomisjoni esimeheks. "Ametliku otsuse teeb muidugi neljapäeval fraktsiooni koosolek, aga jah, Jussi Halla-aho kandidatuur on juhatuses arutlusel ja ta on ise sellega nõus," ütles Purra.

"Halla-aho on suurepärane kandidaat sellele kohale. Ta on erakonna endine juht, kellel on komisjonide juhtimise kogemus. Ta on olnud Euroopa Parlamendis," lisas Purra.

Põlissoomlaste partei on olnud märkimisväärne jõud Soome poliitikas juba kümnendi, kuid Halla-aho parteijuhiks asumisega 2017. aastal loobusid Põlissoomlased oma mõõdukamast euroskeptilisest agendast parempoolsema ja rahvuslikuma kasuks. Nad võitsid rekordilise häältesaagiga 2019. aasta üldvalimised, kuid erakond jäi peaminister Sanna Marini vasaktsentristliku koalitsiooni hääleka kriitikuna opositsiooni. Halla-aho loobus partei esimehe ametikohast eelmisel aastal.