USA survestab Kanadat veokite blokaadi lõpetama

USA presidendi administratsiooni teatel peaks Kanada kasutama riiklikku mõjuvõimu, et leevendada aina kasvavat segadust olulisel USA-Kanada kaubateel, mille piirangutevastased meeleavaldajad on sisuliselt sulgenud.

Koroonaviiruse meetmete vastu mitmendat nädalat protestivad veokijuhid on blokeerinud kolm piiriületuskohta USA ja Kanada vahel. Kõige suurem murekoht on enim kasutatud kaubatee Ambassador Bridge, mille sulgemine takistab mitme Detroidi autotootja tööd.

USA sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas ja transpordiminister Pete Buttigieg kutsusid üles oma Kanada ametivendi kasutama riiklikku jõudu, et olukorda piiril lahendada, ütles Valge Maja ametnik neljapäeval.

"USA ja Kanada piiri- ja tolliametnikud tegutsevad aktiivselt selle nimel, et kaupade liikumine saaks katkematult jäkuda, otsides alternatiivseid marsruute ka läbi õhu ja üle mere," seisab teates.

Teisedki ametnikud on kanadalastele survet avaldanud. Nii ütles Michigani kuberner Gretchen Whitmer, et võimud peaksid meeleavaldusse sekkuma, kuna tekkinud olukord mõjutab inimeste palkasid ja tootmisliine. "See on vastuvõetamatu," sõnas ta.

Kanada ministrid on öelnud, et veokite blokaad on ebaseaduslik ning palunud meeleavaldajatel koju minna.

Ambassador Bridge'i Kanada-poolses otsas on Windsori linn, mille politsei sai juurde lisajõude, lootuses olukord rahulikult lahendada. Linnapea Drew Dilkens märkis samas, et linn on valmis meeleavaldajaid jõuga laiali ajama, kui muudmoodi pole võimalik.

Hiljem teatas Dilkens, et Windsor taotleb Ontario kohtult ettekirjutust, mis lubaks meeleavaldajad laiali ajada, kuid linnapea sõnul on endiselt eesmärk olukord rahumeelselt lahendada.

"Kindlasti on meeleavaldajate peal jõu kasutamine mõnele rahuldustpakkuv vaatepilt, kuid selline teguviis võib asja ainult hullemaks ajada ja tekitada olukorra, kus siia tuleb veel rohkem inimesi protestima, nii et me ei taha riskida suurema konfliktiga," rääkis Dilkens.

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles, et tegutseb silla vabastamise nimel. Tema sõnul teeb blokaad kõige rohkem kahju tavalistele kanadalastele.

Neljapäeval külmutas Ontario kohus kaheksa miljoni dollari suuruse annetuse, mille vaktsiinivastased meeleavaldajad kogusid läbi GiveSendGo veebiplatvormi.