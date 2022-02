Pariisi politsei trahvis autoprotestijaid ning kasutas nende vastu pisargaasi

Prantsusmaa koroonapiirangute vastane vabaduse kolonniks nimetatud meeleavaldus on jõudnud Pariisi ning politsei on peatanud sadu sõidukeid. Osad autod pääsesid ka politseinikest mööda Pariisi kesklinna ning politsei kasutas protestijate vastu pisargaasi.

Võimud on järgmiseks kolmeks päevaks tööle lähetanud üle 7000 politseiniku, et püüda meeleavaldajaid peatada, vahendas BBC.

Pariisi politsei teatas laupäeval, et nad on peatanud sadu sõidukeid, mis linna suunduvad ning kirjutanud välja ligi 300 trahvi. Politsei on arreteerinud seitse inimest, kellest kahel oli väidetavalt kaasas noad, haamrid ja kütusekanistrid, viiel olid väidetavalt kaasas ragulkad.

Protestijad suutsid aga politsei kontrollpunktidest Pariisi kesklinnas mööda pääseda ning liikusid ümber Triumfi kaare. Autojuhid signaalitasid ning lehvitasid Prantsusmaa lippe.

Peagi pärast meeleavaldajate pealinna jõudmist kasutas politsei Champs Elysees tänaval protestijate vastu ka pisargaasi.

Reede õhtul peatus meeleavaldajate autokolonn paarisaja kilomeetri kaugusel Pariisist. Prantsuse politsei on väljas suurendatud jõududega ja linna viivatele teedele on moodustatud politsei kontrollpunktid.

Pariisi võimud on teatanud, et nad ei luba linnas sõidukite protestiaktsiooni. Keelu rikkujaid ootavad suured trahvid.

President Emmanuel Macron on üles kutsunud vaoshoitusele. Peaminister Jean Castex oli otsekohesem ja ütles, et kodanikel on õigus protestida, aga mitte linna blokeerida.

Prantsuse meeleavaldajad on saanud innustust Kanada veokijuhtide protestist. Autode kolonnid on liikumas linnadest üle Prantsusmaa Pariisi protestima. Protestiliikumise esindaja ütles BBC-le, et paljud inimesed saabuvad oma autodega ning kavatsevad jääda Pariisi äärelinna, et politseid vältida.

Prantsusmaa meeleavaldajad on vastu koroonapassi küsimisele restoranidesse, baaridesse ja avalikesse ruumidesse sisenemisel.

Autoprotestiga on Prantsusmaal liitunud ka inimesed, kes on avaldavad meelt hindade kasvu vastu.

Lisaks Kanadale ja Prantsusmaale on sarnased autokolonnide protestid veel mitmes riigis. Austria ja Belgia on keelustanud nende kolonnide sisenemise pealinna. Samasugused meeleavaldused on tekkinud ka Austraalias, Uus-Meremaal ja Hollandis.