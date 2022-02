Soome autojuhid plaanivad meeleavaldusi

"Nõuame valitsuselt hoiakute muutmist autojuhtide suhtes, keda ei saa kohelda lüpsilehmadena," ütleb meeleavalduste korraldaja Leevi Ruotsalainen. Korraldaja sõnul ei piirdu autojuhtide probleemid sugugi ainult ootamatult kõrgele tõusnud bensiinihindadega.

Eeskätt nõuavad protestijad kütuseaktsiisi langetamist. Autojuhid rõhutavad, et kütusehind ei löö neid ainult otseselt, vaid ka kaudselt, sest kallinevad kõik kaubad, mida raskeveokitega veetakse. See aga tähendab vedude vähenemist.

Tegu on esimese korraga, mil veokijuhtide protestid laienevad pealinnast väljapoole. Protestiürituse korraldajad eitavad igasuguseid seoseid mitmele poole maailma levinud Vabaduse Konvoi meeleavaldustega. Korraldajate sõnul pole neil Vabaduse Konvoiga mitte mingit pistmist, peale meeleavalduste välise sarnasuse.

Politsei teatel on nad mitmel pool Soomes saanud taotluse meeleavaldust korraldada soovivailt veokijuhtidelt. Esialgu on aga veel vähe infot selle kohta, kuidas meeleavaldused välja nägema hakkavad. Seekordsete protestide korraldajate varasemad meeleavaldused on politsei teatel toimunud viisakalt ning suuri etteheiteid politseil protestijaile ei ole. Pahaks võib panna vaid autosignaalidega pidevat tuututamist, mis jalakäijate kõrvakuulmise tõsisele proovile paneb.