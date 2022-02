Piirangutevastane autokolonn jõudis Brüsselisse

Brüsseli linnapea Philippe Close sõnul saabus esmaspäeval Brüsselisse umbes 500 sõidu- ja matkaautot ning need tulid peamiselt Prantsusmaalt, vahendas Reuters.

Sõidukitel keelati linna sisenemine ning politsei suunas autod äärelinna parkima. Sealt liikusid protestijad jalgsi Brüsseli kesklinna ja piirkonda, kus asuvad Euroopa Liidu institutsioonid.

Close ütles Belgia telekanalile LN24, et meeleavaldusel ei ole Brüsseli võimude luba, sel pole juhti ning meeleavaldajad pole ka nõudmisi esitanud.

Prantsusmaalt Valenciennes'ist tulnud protestija Philippe, kes käis enne Pariisis meelt avaldamas, ütles ajakirjanikele, et koroonapiirangud on vaid üks osa tema muredest.

"Ma tulin eelkõige meie laste tuleviku pärast. Ma ei saa aru, kuidas mu lapsed saaksid elada praeguses maailmas. Vabadus on kõrvale lükatud, on üha enam vaesust. Isegi, kui sa töötad ja kui tuleb kuu 15. päev, siis sul pole piisavalt raha edasi elamiseks," rääkis ta.

Philippe protestib lisaks energiahindade ja elukalliduse tõusu vastu.

Vabaduse kolonni nimeline meeleavaldus sai jaanuaris alguse Kanadast vastuseks uuele reeglile, et kõik veokijuhid peavad olema koroona vastu vaktsineeritud selleks, et ületada USA-Kanada piiri. Protest on sellest alates kasvanud laiemalt koroonapiirangute vastaseks.