Hiina lennuk lendas Taiwani väikesaare lähedal

Taiwan on viimase kahe aasta jooksul teatanud Hiina sõjaväe tegevusest, eelkõige lennukite lendamisest Taiwani õhukaitsetsooni, mis jääb Taiwani rannikust kaugele.

Kaitseministeeriumi teatel lendas lennuk 6. veebruaril Dongyini saare lähedal, mis on osa Matsu arhipelaagist, vahendas uudisteagentuur Reuters. Eelnevalt ei olnud ministeeriumil andmeid lennuki tüübi kohta, kuid nüüd kinnitati, et tegemist oli Hiina lennukiga Y-12 ehk kahemootorilise väikelennukiga.

"Me ei saa välistada, et nad kasutavad tsiviillennukit, et testida meie sõjaväe reageeringut," ütles Taiwani kaitseministeeriumi pressiesindaja Shih Shun-wen.

Kaitseministeeriumi andmeil sisenes õhusõiduk kaitsereaktsiooni tsooni, kuid mitte Matsu õhuterritooriumile, mis Taiwani reeglite järgi on kuus kilomeetrit rannikust.

Shih ei avalikustanud, kuidas Taiwani üksused intsidendile reageerisid, tuues põhjenduseks konfidentsiaalsuse.

Taiwani meedia teatel nägid ja kuulsid Dongyini elanikud lennukit lendamas.

Hiina kaitseministeerium ei ole juhtunut kommenteerinud.

Matsu saarestikku kontrollib Taiwan pärast seda, kui Hiina valitsus põgenes Taipeisse 1949. aastal. Saared ei ole enam nii tugevalt militariseeritud nagu veel 1970. aastate lõpus, kui Hiina korduvalt neid pommitas.