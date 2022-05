Üle 30 Hiina lennuki tungis Taiwani õhukaitse tuvastustsooni

Esmaspäevane insident on suurim pingete tõus Hiina ja Taiwani õhujõudude vahel alates jaanuarist, vahendab BBC. Hiina sõjalennukitele saadeti vastu Taiwani hävituslennukid.

Hiina õhuväe manööver toimus pärast Ameerika Ühendriikide esindaja visiiti Taiwani saarele, visiidi käigus arutati muu hulgas julgeolekukoostööd Taiwani ja Ameerika vahel. Samal päeval hoiatas Ameerika Ühendriikide president Joe Biden Hiinat sissetungi eest Taiwani.

Hiina õhuvägi on viimastel kuudel suurendanud õhupatrulle Taiwani ligidal, nimetades neid õppusteks. Suurem Hiina õhuväe kohalolu on ärritanud Taiwani valitsust ja suurendanud pingeid piirkonnas. Hiina keskvalitsus peab Taiwanit enda riigi mässuliseks provintsiks ning Hiina nõuab Taiwani taasliitmist endaga, olles ähvardanud selleks vajadusel kasutada sõjalist jõudu.

Taiwan ise peab ennast samuti ametlikuks Hiina valitsuseks, kuigi nende kontrolli all on ainult Taiwani saar ja selle lähiümbrus. Enamik ÜRO liikmesriike tunnistab ametliku valitsusena ainult Pekingis asuvat valitsust.

Sõjalennukite intsident hõlmas 22 Hiina hävituslennukit, elektroonilise sõjapidamise vahendeid, eelhoiatussüsteeme ja allveelaevadevastaseid lennukeid, teatas Taiwani kaitseminister.

Lennukid lendasid Taiwani kontrolli all oleva Pratase saarest kirdest, mis asub Taiwani õhukaitse tuvastustsoonis (ADIZ). Samas ei tunginud lennukid Taiwani õhuruumi, mida Taiwan oleks pidanud selgelt vaenulikuks sammuks. Taiwan on nimetanud Hiina lennukite lendamist Taiwani õhukaitsetsoonis provokatiivseks sammuks, millega hiinlased testivad Taiwani õhuväe võimekust reageerida Hiina õhuväele.

Analüütikute hinnangul on Hiina viimased sammud mõeldud hoiatuseks Taiwanile, et saarevalitsus ei kuulutaks end ametlikult iseseisvaks. Peking on teatanud, et nende õhuväe õppuste eesmärk on tagada Hiina riigi suveräänsus.

Joe Biden on oma Aasia-visiidi käigus öelnud, et Hiina "flirdib ohuga, kui nende lennukid Taiwani saarele nii lähedal lendavad". Ameerika Ühendriikide valitsus on andnud teada valmidusest sekkuda sõjaliselt, kui Peking peaks Taiwani saarele sõjaliselt kallale tungima.

Bideni sõnavõtt tähendab kaugenemist varasemast "strateegilise ebamäärasuse" printsiibist, mille raames Ameerika ei öelnud konkreetselt välja, milline saab olema nende reaktsioon, kui Hiina peaks Taiwanit ründama.