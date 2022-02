Lõuna-Korea ettevõte plaanib Eestis hakata tootma elektribusse

Koostöölepingu sõlmimise raames külastas pühapäeval Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas osaühingu Shorma tehast säästlikke autotooteid valmistava Global Phillipsi nõukogu esimees ja omanik Seung Ho Bang, kes jäi nähtuga rahule.

"Sain kinnitust, et selles tehases on väga sobivad tingimused selleks, et alustada elektribusside kokkupanemist," sõnas ta.

Kiviõli ja Ahtme tehases metallitöödega tegelev ettevõte loodab Korea suurinvesteeringu toel oma töötajate arvu mitmekordistada.

"Kuna tehas ise asub Ida-Virumaal, siis siin on iga töökoht tähis. Praeguse projekti raames ma pakun, et saame lisaks 200 töökohta," ütles Shroma OÜ esindaja Kalvo Salmus.

Lisaks uute töökohtade loomisele peaks investeering arendama ka piirkonna ettevõtlust.

"Tööstusharu ümber annab kasvatada väärtusahelaid. Näiteks elektrimootorite tootmist, juhtmeköidikute tootmist kuni erinevate bussi ehituses vajaminevate osade tootmiseni välja," rääkis EAS-i välisinvesteeringute keskuse investorkonsultant Toomas Meltsas, kelle sõnul on Eesti esimene selline tehas oluline ka Euroopa Liidu rohepöörde vaates.

Millal esimesed elektribussid Ahtmes tehasest välja vuravad, pole täpselt veel teada.

"Kõik esialgsed lepingud on tehtud, nüüd jääbki üle vaid hakata tootma, kuid selleks on vaja joonised lõpule viia ja kinnitada. Kui esimene buss läheks töösse sel aastal, siis me oleksime sellega väga rahul," sõnas Shorma OÜ tootmis- ja arendusjuht Juri Vladimirov.

Lisaks elektribusside raamide tootmisele ja busside komplekteerimisele planeeritakse Eesti ja Korea ettevõtte koostöös rajada tulevikus Ida-Virumaale ka akude valmistamise tehas.