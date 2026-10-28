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Kaitseväe vormi võib vabalt osta, kuid kanda ei tohi

Eesti
Luurepataljoni õppus
Luurepataljoni õppus "WOLFPACK" Autor/allikas: Eesti kaitsevägi/n-srs Triinu Liis Mullaste
Eesti

Kuigi kaitseväelase vormiriietuse kandmine vastava õiguseta on keelatud, saab ametlikule vormikirjeldusele vastavaid rõivaid ja eraldusmärke e-poodidest osta.

Kaitseväeteenistuse seaduse järgi on kaitseväeteenistuse välisel ja vastava õiguseta inimesel keelatud kasutada kaitseväelase vormiriietust ja eraldusmärke. Hoolimata sellest saab igaüks neid e-poodidest vabalt osta ning avalikus ruumis võib ka nende kandmist näha.

Kaitseväelase vormiriietusega on tegemist juhul, kui see vastab kaitseministri määruses sätestatud vormiriietuse elementide kirjeldusele. Näiteks on vormiriietus tegevväelase barett, mida müüb ka kaitseliidu pood.

Lisaks saab e-poodidest soetada erinevaid digilaiguga tooteid. Kiire otsinguga tulevad välja suvevormi skautmüts, vihmamantel, särk, erinevad vestid jpm.

Ebaseaduslik kandmine on väärteona karistatav

Kaitseväelase vormiriietuse ebaseaduslik kasutamine on väärteona karistatav. Politsei- ja piirivalveametil on õigus avalikus ruumis kontrollida, kas isikul on õigus kanda vormiriietust. Kasutamise väärteo kohtuväline menetleja on kaitsevägi.

Kaitsevägi võib algatada väärteomenetluse, kui on alust arvata, et tegu võib olla vormiriietuse kandmise nõuete rikkumisega. See algatatakse näiteks kaitseväele laekunud teabe alusel või kahtluse korral, kas vormiriietust kandval inimesel on vastav õigus.

Müümine ei eelda loa taotlemist

Seaduse järgi pole otsest keeldu tsiviilkäibes toodete ostmisele või müümisele. Lisaks ei eelda nende müümine või tootmine kaitseväelt loa totlemist. Siiski on keelatud omavoliliselt müüa või edasi anda kaitseväe väljastatud vormiriietust, mis on riigivara. Müügiloa puudumine ei anna ostjale õigust nõuetele vastavat kaitseväelase vormiriietust ja eraldusmärke avalikkuses õigusliku aluseta kanda.

2021. aastal selgitas kaitseministeerium, et kaitseväe vormiriietuse kandmine tsiviilelus keelustatakse, kuna kaitseväelase vormiriietus on ametiriietus, mida ta kannab teenistusülesannete täitmisel, sealhulgas lahingus. Nad lisasid, et on oluline, et kaitseväelase vormiriietust või sellega sarnast riietust kandvat suvalist isikut ei aetaks segamini teenistusülesandeid täitva kaitseväelasega.

Kaitsevägi pidas seda eriti oluliseks mis tahes kriisi või rahutuse ajal, kus sellise riietuse ebaseaduslik kandmine võib tahtmatult või tahtlikult luua vale pildi kaitseväe, kaitseliidu või riigi tegutsemisest.

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