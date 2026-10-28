Üha rohkem inimesi esitab raviasutuste töö kohta kahjunõudeid

Inimeste pöördumine kindlustusandjate poole on peagi kaks aastat kehtinud patsiendikindlustuse süsteemi ajal üha kasvanud. Samal ajal on kasvanud ka tagasilükatud kahjunõuete hulk.

Viimaseid arenguid jälgides on positiivne see, et tervishoiuteenuse osutajad on uue regulatsiooniga kohanenud ning kõik, kellel peab olema patsiendikindlustus, on lepingu sõlminud," ütles terviseameti tervishoiuteenuste osakonna teenuse juht Kairi Ruhno.

Ka kindlustusse pöördumiste statistika näitab, et patsiendid on patsiendikindlustuse võimalusest üha teadlikumad ja oskavad seda järjest paremini kasutada. (Vaata statistikat lähemalt artikli lõpust).

"Kui varasem tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon sai aastas ligikaudu 200 pöördumist, siis patsiendikindlustuse süsteemi esimesel täisaastal esitati kindlustusandjatele juba üle 400 kahjunõude. Käesoleva aasta kümne kuuga on kindlustusandjatele esitatud juba üle 660 pöördumise," lausus Ruhno.

Ruhno rõhutas, et oluline on mõista, et iga ootustele mittevastav ravitulemus ei tähenda automaatselt raviviga ega kindlustusjuhtumit, kuid samas peab patsiendil olema tegeliku kahju korral selge ja toimiv võimalus taotleda hüvitist.

"Edaspidi näeme suurimat arenguvajadust teadlikkuse suurendamises. Ühelt poolt on oluline, et tervishoiuteenuse osutajad mõistaksid patsiendiohutuse ja kindlustussüsteemi laiemat eesmärki. Teisalt tuleb suurendada patsientide teadlikkust nende õigustest ja patsiendikindlustuse toimimise põhimõtetest, sealhulgas sellest, millistel juhtudel on tegemist kindlustusjuhtumiga ja millistel mitte," lausus Ruhno.

Pakkujate lisandumine turule võib tuua hinnad alla

Kui vastutuskindlustuse rakendamisel 2004. aasta novembris oli turul vaid üks pakkumine kindlustusfirmalt PZU, siis nüüd on lisandunud üks PZU kindlustustoode ja üks uus pakkuja. Uute kindlustusandjate ja toodete lisandumine aitab leevendada raviasutuste maksekoormust ning pakub paindlikumaid valikuid, usuvad turuosalised.

Kindlustusmaakleri IIZI patsiendikindlustuse eksperdi Liisi Murde-Parvelti sõnul on turul toimunud olulised nihked, kui lisaks PZU-le sisenes turule Lloyd's, mille tingimused on tänaseks seadusega täielikult kooskõlla viidud.

Uute pakkujate tulek on PZU monopoolse seisundi lõpetanud ja hinnad madalamaks viinud, kuid turu lõplik paikaloksumine võtab veel aega. "Hinnakujundus on hetkel keeruline. Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse toode on tervikuna uus, väga palju varasemat statistikat, millele tugineda ei ole. On pigem teiste riikide praktika," märkis ekspert.

Kuigi algusaastate kindlustusmaksed olid toodete ülesehituse tõttu kõrged, vaatab ekspert tulevikku optimistlikult. "Sellel aastal on olukord juba kindlasti tunduvalt parem ja ma usun, et järgmisel aastal on ta veel parem. Ilmselt järgmiseks aastaks on veel uusi tulijaid siin juures," sõnas Murde-Parvelt.

Avalikkuses on tekitanud küsimusi juhtumid, kus haiglad tasuvad suuri, sadesse tuhandetesse ulatuvaid kindlustusmakseid, kuid kahjud jäävad kõrge omavastutuse (näiteks 50 000 eurot) tõttu nende endi kanda. Murde-Parvelt selgitas, et kõrge omavastutus valitakse tavaliselt kindlustusmakse langetamiseks, kuid valik tuleb hoolega läbi mõelda.

"Omavastutuse valik peab toimuma selliselt, et hinnatakse ära, kui palju sa enda vahenditest saad maksta kahju hüvitamiseks, ilma et sa endale sellega liiga teeksid," selgitas Murde-Parvelt.

Erinevalt turu esimesest tootest, kus tegevuse lõpetamise järgne lisakaitse oli kohe makse sees, pakuvad uued tooted võimalust tasuda pikendatud perioodi eest alles tegevuse lõpetamisel või kindlustusandja vahetamisel. See aitab eriti väiksematel praksistel igapäevaseid kulusid madalal hoida.

Kuna seadusejärgne vastutusperiood on 10 aastat, võtab täieliku statistika ja selguse kogunemine veel aega.

"Täielikku teadmist, kui palju neid nõudeid tuleb ja kui palju siis reaalselt on neist põhjendatud, kujuneb välja aastate jooksul. Ja kui see on juba välja kujunenud, siis ka kindlasti on hinnastamine juba läbipaistvam ja paremini arusaadavam ja võib-olla ka õiglasem," sõnas Murde-Parvelt.

Statistika: 75 protsenti kahjunõudeid lükatakse tagasi

Terviseamet avaldab oma kodulehel reaalajas statistikat patsiendikindlustuse rakendumise ja kahjunõuete menetlemise kohta.

Alates 2024. aasta 1. novembrist kuni 27. oktoobrini 2026 on esitatud kindlustusseltsidele kokku 1148 kahjunõuet. Lõpetatud menetlused moodustavad kolmveerandi: kokku on läbi vaadatud 863 nõuet (75,2 protsenti kõigist esitatud avaldustest) ning pooleli või töös on veel 285 nõuet (24,8 protsenti).

Enamik nõudeid lükatakse tagasi. Menetletud 863 nõudest kvalifitseerus kindlustusjuhtumiks 226 nõuet ehk 26,2 protsenti. Rahuldamata jäi 637 nõuet ehk 73,8 protsenti. Kogu esitatud nõuete hulgast (1148) moodustavad rahuldatud juhtumid 19,7 protsenti ja tagasilükatud 55,5 protsenti.

Tervelt 84,16 protsenti hüvitatud juhtumitest tuleneb otsesest arstlikust veast diagnoosimisel või ravivõtetes. Teisel kohal hüvitatud juhtumitest on tervishoiuteenusega seotud nakkused 9,5 protsendiga ning vale/kõlbmatu ravim või vale annus ligikaudu 4,5 protsendiga.

Ligi 59 protsenti hüvitatud juhtumitest kuulub keskmisse kahjustuste kategooriasse (kokku on kolm kategrooriat: keskmine, kergem või raskem). Tõsised, pöördumatud või eluohtlikud kahjud (raske, eriti raske ja väga raske) moodustavad kokku ligikaudu kolmandiku (32,2 protsenti) tunnustatud nõuetest.

Väikese raskusastmega kahjud moodustavad alla kümnendiku (9,5 protsenti), mis osutab sellele, et kergemate tagajärgedega juhtumite puhul nõudeid sageli ei esitata või ei ületa need seaduses sätestatud hüvitamisläve.

Hüvitistena on patsientidele välja makstud kokku 1 077 228 eurot. Ühe hüvitatud juhtumi keskmine summa on 5 886 eurot ning suurim välja makstud üksikhüvitis ulatub 32 652 euroni.

Erakorralise meditsiini osakondadesse esitati enim nõudeid (180) ning seal tuvastati ka suurim absoluutarv kindlustusjuhtumeid (46). Peremeditsiin on esitatud nõuete arvult teisel kohal (159 nõuet), kuid rahuldamismäär on erakordselt madal – 121 lõpetatud menetlusest tunnistati kindlustusjuhtumiks vaid 12 (9,9 protsenti).

Ortopeedias (34,6 protsenti), üldkirurgias (35,1 protsenti), sünnitusabis (29,8 protsenti) ja näo-lõualuukirurgias (31,6 protsenti) püsib rahuldamise määr stabiilselt ligi kolmandiku juures.

2026. aastal rohkem kahjunõudeid

2026. aasta 11 kuu seisuga on kindlustusele esitatud juba 664 kahjunõuet, mis ületab kogu 2025. aasta mahu (469 nõuet) enam kui 41 protsendi võrra.

Kui 2025. aastal oli lahendamata vaid 29 nõuet (6,2 protsenti), siis 2026. aasta vaates on menetluses tervelt 256 nõuet ehk 38,55 protsenti kõigist esitatud avaldustest. See viitab menetlejate koormuse mitmekordistumisele ja asjaolule, et otsuste tegemise kiirus ei suuda nõuete pealevooluga samas tempos püsida.

Kui 2025. aastal oli peremeditsiin esitatud nõuete arvult teisel kohal (56 nõuet), siis 2026. aastal on see tõusnud esikohale 103 esitatud nõudega. Samal ajal on peremeditsiini nõuete rahuldamise määr jäänud marginaalseks.

Tervisekassa maksis 2025. aastal raviasutustele kuus miljonit eurot patsiendikindlustuse kulude katteks. 2026. aastaks on tervisekassa poolt kindlustuse kulude katteks planeeritud samuti kuus miljonit eurot.

Teist sama palju peavad oma eelarvest igal aastal juurde maksma meditsiiniasutused ise, sest tervisekassa katab kuni 50 protsenti kindlustusmaksest. See tegi mulluste kindlustusmaksete kogukuluks Eesti ravisüsteemile hinnanguliselt ligikaudu 12 miljonit eurot.