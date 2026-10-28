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Neljapäeval on sooja kuni 12 kraadi

ilm
Sügisene ilm
Sügisene ilm Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Euroopa ilmakaardil on lähiajal kesksel kohal kuivema ilmaga kõrgrõhkkonnad, mille külje alla trügivad aeg-ajalt madalrõhulohud ja toovad kaasa sajupilvi. Kolmapäeval oli üks kõrgrõhkkondadest Prantsusmaa, teine Venemaa kohal. Viimane peab neljapäevaks meie aladelt tagasi tõmbuma, sest Läänemerelt läheneb madalrõhulohk. Öösel on vihmahooge Eesti lääneservas, päeval liiguvad sajuhood kaugemale mandri sisealadele, aga sajuhulk on siis enamasti väike. Lõunakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõduka tugevusega. Öised miinimumid langevad kahe-kolme kraadini, rannikul jääb 10 kraadi ümbrusse ja päeval tõuseb ka sisemaal sellele kõrgusele

Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eesti saartel ja rannikul sajab vihma. Mandril on kohati udu. Lõunakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul kiirust kuni 10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommikul on taevas pilvine, mandril üksikute selgemate laikudega. Maa lääneservas on kohatisi vihmasagaraid. Lõuna- ja edelatuul on sisemaal nõrk, rannikul on puhanguid 12 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, rannikul kuni 10 kraadi.

Päeval on ka pilves taevas lühiajalisi selgimisi. Ennelõunal on vihmahooge Lääne-Eestis, pärastlõunal ka ida pool, aga seal on sajuhooge hõredamalt ja need on nõrgad. Puhub lõunakaare, pärastlõunal saartel ka läänetuul, kiirust 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 12 kraadi.

Reedeks toob madalrõhulohk vihma. Nädalavahetus on küll madala pilvekihiga, aga see suuremat sadu ei anna. Tihedam vihm on esmaspäevale lükkunud. Öösiti jahtub õhk üsna 0 lähedale, päevasooja ülempiir kerkib esmalt veidi üle 10 piiri. Nädalavahetusel aga õhk jaheneb ja uue nädala edenedes võib ka esimesi valgeid helbeid näha.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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