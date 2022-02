Türgi kaalub kahe väina sulgemist Vene sõjalaevadele

Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu ütles, et Türgi on otsustanud, et olukord Ukrainas on muutunud sõjaks ning et Türgi kaalub Montreaux konventsiooni kasutamist.

Türgi otsus käsitleda Venemaa sissetungi Ukrainasse sõjana on meelemuutus võrreldes varasema seisukohaga, mil Türgi nimetas Vene vägede sissetungi küll lubamatuks, kuid ei nõustunud seda nimetama sõjaks.

"Kas see on konflikt või sõda? Me oleme otsustanud. Montreaux konventsiooni artikkel 19 on väga selge. See on sõda," ütles Cavusoglu.

Türgi on NATO liige, kuid sõltub samal ajal Vene energiast ja turistidest.

Montreaux konventsioon on rahvusvaheline kokkulepe, mille järgi on Türgil otsustusõigus kahe Mustale merele viiva väina üle. Konventsiooni järgi võivad rahuajal Musta mere äärsete riikide, sealhulgas Venemaa, laevad vabalt väinades liikuda, kuid sõjaajal, mil Türgi tunneb end ohustatuna, on tal õigus väinad võõrriikide sõjalaevadele sulgeda.